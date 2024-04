Az oktatási központban a fenntartó Győri Egyházmegye finanszírozásának köszönhetően komoly infrastrukturális fejlesztés valósulhatott meg. Az informatikai rendszert bővítették. Minden tanteremben lecserélték a hagyományos IKT-eszközöket, projektorokat, interaktív táblákat és modern, érintőképernyős interaktív táblákat üzemeltek be. A tanulók így minden tanteremben a legmodernebb eszközök segítségével tanulhatnak. Összesen 44 korszerű tábla van az iskolaközpontban.

A Páli Szent Vince-iskola diákjai a közelmúltban II. Rákóczi Ferenc kapuvári mellszobránál hajtottak fejet, a fejedelem születésnapján emlékeztek tevékenységére, a szabadságharcra. Az intézményben 2010 óta működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete, a diákok rendszeresen bekapcsolódnak a szövetség programjaiba, részt vesznek például a táboraikban. A Rákóczi Szövetség 1989-ben alapított társadalmi szervezet, mely a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.

A közelmúltban egy jótékony kezdeményezéshez is csatlakoztak a kapuvári tanulók: a Sulizsák elnevezésű használtruha-gyűjtéshez. A tornacsarnok lelátója idén is megtelt, közel négytonnányi textil gyűlt össze. A gyerekek láthatták, hogy a környezettudatosság nem nagy dolgokon múlik és ilyen aprósággal is elkezdhetik, mint a már nem használt ruhák összegyűjtése és a textilek újrahasznosítása.