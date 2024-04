Komoly és fontos munka kezdődött el nemrégiben Beled központjában. Az önkormányzat a csapadékvíz-elvezető rendszert újíttatja fel a Rákóczi utca belvárosi szakaszán. Major Jenő polgármester számolt be a részletekről, illetve több, a település jövője szempontjából meghatározó beruházásról. Beszélt a megújult intézményekről, illetve a kastéllyal kapcsolatos terveikről.

– Az elmúlt években az egyik legfontosabb beruházásunk a Rákóczi utca rendbetétele, teljes aszfaltozása volt, amit a Magyar Falu Program támogatásával valósítottunk meg. Régóta várták már ezt a fejlesztést a helybeliek. Megcsináltattuk hozzá a kerékpárutat önerőből, most pedig az utca belvárosi szakaszán, a katolikus plébániától a rendőrség épületéig dolgoznak a szakemberek. Lefedik az árkot, kiépítik a víznyelőket. Az árok felett pedig, az úttal párhuzamosan negyvennégy autóparkolót alakítunk ki – sorolta Major Jenő. – Ugyanezen a szakaszon a járdát is felújítjuk, térkövezzük. A városközpont így új arculatot kap. Folytatjuk a járdafelújítási programunkat is, két utcában már végeztünk és folyamatban van a harmadik.

Az óvoda és bölcsőde rekonstrukcióját a Magyar Falu Program is segítette.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Az intézményeket érintő változások között a polgármester kiemelte a művelődési központ rekonstrukcióját. A belső átalakításra közel százmillió forintot költöttek, ugyancsak a Magyar Falu Program segítségével. Tavaly kívül is felújították az épületet és új a fűtésrendszer is. Megújult az óvoda és a bölcsőde épületegyüttese is.

– Ez szintén nagy dolog volt a város életében. Rövidesen kezdődik szociális központunk felújítása, amire a vármegyei közgyűlés együttműködésével kaptunk közel kétszázmillió forint uniós támogatást. Az intézmény huszonhat településen nyújt szolgáltatást. Elvégezzük a szigetelést, a tetőcserét, megújul a gépészet, a fűtés. Ez a munka előkészítés alatt van. Az elképzelések között van még a városháza belső felújítása is, amire közel hatvanmillió forintot terveztünk be. Szeretnénk a kastéllyal is kezdeni valamit. A helytörténeti gyűjteményünknek alakítanánk ki méltó környezetet az első szinten, négy-öt teremben. Költségvetésünkben erre a célra is különítettünk el forrást. További három teremből pedig egy nagy teret, egyfajta dísztermet hoznánk létre – tájékoztatott Major Jenő.