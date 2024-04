Történelmi séták

A GyereGyőrbe idegenvezető csapata két városnéző új sétát is tart Győr gyásznapjának 80. évfordulóján. Április 27-én két órától „Csatasorban” címmel több évszázadon átívelő történelmi sétán vehetnek részt az érdeklődők, amely során a ’44-es terrorbombázás áldozataira is emlékeznek. Most vasárnap 14 órától pedig „Séta az emlékek ösvényén” címmel a nádorvárosi köztemetőben szerveznek múlt- idéző programot.