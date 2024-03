- A sokorói tájegység összefogására hoztuk létre az egyesületet. Az eddigi legnagyobb projektünkkel a világ legnagyobb székely kapujának felépítésével. Az egész Kárpát-medencét meg tudtuk szólítani. Kétszáz kétkezi munkás, és több millió forintnyi adomány, és az építkezéshez nélkülözhetetlen elemek is érkeztek felajánlásként. Összesen 800 ember összefogása érvényesült, egy nemzetként összekovácsolva segítettek támogatóink - hangsúlyozta a Kisalföldnek Vajda Péter, az egyesület elnöke. A pénteki jótékonysági gálán ismét megmutatta magát az összefogás ereje: a park kialakításának költségeinek negyede, ötmillió forint összegyűlt egyetlen este alatt.

Az összetartozás parkjára gyűjtenek - Vajda Péter a gálaesten Pannonhalmán.

Fotó: Nagy Gábor

A Sokorói Tájegység Egyesülés tagjai már akkor azon gondolkodtak, hogyan tehetnék a monumentális építmény környezetét még vonzóbbá. Végül megszületett az összetartozás parkjának ötlete, amely egy rendezvény tér és pihenőhely is lesz egyben. A padokkal és növényzettel díszített emlékhelyen egy kápolnát is felállítanak. Valamint a gyerekeknek játszótér, a szülőknek tűzrakóhely kialakítása is a tervek között szerepel.

A megvalósításhoz 20 millió forintra van szükség, ezért a korábbi projekthez hasonlóan jótékonysági gálát rendeztek pénteken Pannonhalmán, a Főapátság Dísztermében.

Tombolából, támogatói jegyekből és aukción gyűlt össze az ötmillió forint

- Jó hangulatban és jó emberek közt rendezhettük meg a gálaestet, amelyre 170-en jöttek el. Nagy meglepetésünkre, már a rendezvény megtartása előtt, összegyűlt egymillió forint. A nívós estét rengeteg művész és egyházi személy, valamint támogatónk tette még színesebbé, amit a vendégek vastapssal köszöntek meg. A gálára felajánlott művészeti alkotásokat a jótékonysági aukción árvereztük el, melyből 3,1 millió forint gyűlt össze. Emellett a támogatói jegyekből és a tombolából is folyt be támogatás. Így összesen ötmillió forintot sikerült összegyűjtenünk, hoztuk a tavalyi eredményt. Sikeresen zártuk az első programot, de hosszú még az út a megvalósításig. A további támogatók toborzása folyamatban van - részletezte Vajda Péter, aki hozzátette, hogy júniusig még van idejük, hogy az összetartozás napján átadhassák az összetartozás parkját Sokorópátkán.

170 vendég vett részt a gálán, összesen ötmillió gyűlt össze a park megvalósítására.

Fotó: Nagy Gábor

A park kialakításához és építéséhez már összeállt a csapat. A gálán összegyűlt keretből pedig el is kezdik a munkálatokat egy hét múlva. A tereprendezést, civil összefogással, szakemberek segítségével egy kis szabadtéri főzéssel egybekötve valósítják meg.