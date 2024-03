- A civil összefogásból megvalósított székelykapu felállítását követően az alkotó közösségünk egy olyan park kialakítását tűzte ki céljául, amely nem csupán méltó környezetet biztosít, a már most is zarándokok és turisták útjának célállomását jelentő monumentális kapunak, de egyúttal közösségi és lelkiségi programoknak is helyszínt biztosít-fejtette ki lapunknak a Sokorói Tájegységi Egyesülés elnöke, Vajda Péter.