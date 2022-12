Az anyaország első olyan székelykapuja lesz a sokorópátkai, mely alatt közúti forgalom halad át. A monumentális székelykaput teljes mértékben civil összefogásból szeretnék megvalósítani.

– Egy háromezer négyzetméteres területet vásároltunk meg a célra, mivel a kapu mellett egy parkot is szeretnénk létrehozni – mondta el Vajda Péter ötletgazda, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke. –A közel 30 milliós beruházáshoz, már rengeteg felajánlást kaptunk, az anyagiak mellett több helyi vállalkozó alapanyaggal, szaktudással és munkával segít. A Pedró pékség pedig minden eladott Székely kenyér után 100 forinttal támogatja a kapu építését. Böjte Csaba ferences szerzetes, pedig vállalta, hogy a kezdeményezés fővédnöke lesz.

A kapuhoz most rendelik meg a szükséges fa mennyiséget, amit Erdélyből ajánlottak fel.

– Technikailag is nagy kihívás lesz az elkészítés. A kész kapu körülbelül 11 és félt tonna lesz – mondta el Pető Sándor erdélyi fafaragó mester, aki három éve Somogy megyében él. Ő készítette a jelenlegi rekorder kaput is és a Sokoró kapuján is ő dolgozik majd. – Várjuk azoknak a fafaragó művészeknek a jelentkezését, akik az 56 történelmi vármegye valamelyikében élnek és elkészítenék annak címerét, az általunk küldött faanyagból. A kapu faragásához is szívesen látunk minden magyar szakembert a világ bármely pontjáról.

Fotós: Csapó Balázs

A kaput melletti parkba a térségben őshonos gyümölcsfákat és egyéb növényeket telepítenek majd, emellett játszóteret, biciklis pihenőt és rendezvényhelyszínt is ki szeretnének alakítani.

A Sokoró kapja kezdeményezés fő támogatói közül még jelen volt Pottyondi Ákos pannonhalmi gazdálkodó, Tömböly Tamás a Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének vezetője, Balogh László A Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói Egyesülésének alapító elnöke, Szilágyi Zsolt a Széchenyi István Győri Férfi Klub kincstárnoka, Bassák Attila, Sokorópátka polgármestere és Székely László.

A világ legnagyobb székely kapujának megépítését a 11737007-23744842-00000000 számlaszámon lehet támogatni. Emellett január 18-án egy jótékonysági gálán gyűjtenek adományokat egy művészeti licit keretében, amire még várják a alkotók felajánlásait. 19-én pedig Böjte Csaba misézik a győri Székesegyházban, ahol szintén kiteszik az adományládát. A kezdeményezésről további információk a sokorokapuja.hu oldalon vagy a https://www.facebook.com/profile.php?id=100088382814388 facebook oldalon érhető el.