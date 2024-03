Katonaként elengedhetetlen, hogy kézifegyvereket is készség szinten kezeljék a honvédek, így néhány napja a második légvédelmi rakétaosztály tagjai éleslövészeten vettek részt. A győri katonák CZ BREN 2 gépkarabély mellett volt, aki CZ P-09 pisztollyal és CZ Scorpion EVO 3 géppisztollyal is lőtt és volt, hogy a feladatot gázálarcban is teljesíteni kellett.