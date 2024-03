Nagy érdeklődés mellett

- Nekem volt egy saját gyűjtésem a problémákról, de természetesen érdekelt és érdekel azoknak a véleménye is, akik sokat használják. Ők korábban már írásban elküldhették javaslataikat, és a fogadóórán is meghallgattam mindenkit - hangzott el az országgyűlési képviselőtől. - Az összegzés után az észrevételeket továbbítom az illetékes minisztérium felé, és bízom benne, hogy kijavítják őket. Ilyen például az útburkolatot érintő gondok, a Győr-Újbaráti bevezetőnél nem világító lámpák - közülük egy már a kezdetektől nem világít. Egyes illesztési pontokon víz és sár gyűlik össze az úton, ezeket a hibákat most lehet korrigálni. A fogadóóra jó lehetőség volt arra, hogy egyéb ötletek is felvetődhessenek. Van, ahol tervezési hibaként az út szintezése nem álltak ki az idő próbáját, így a Napóleon-emlékműnél és az autópálya mögött - utóbbinál vegyes használatú az út, mezőgazdasági gépek is megfordulnak rajta. Fontos feladat ennél a két résznél a vízelvezetés megoldása, hiszen az alépítménynek nem tesz jót, ha sokat áll vízben. Az esemény harmadik fontos elemeként jöttek nem kerékpározással összefüggő üggyel is. Mintegy 80-90 ember jött hozzám, közülük 50-60-an hoztak kerékpározással, vagy rollerrel, elektromos rollerrel kapcsolatos témákat.

További fejlesztések

Kara Ákos hangsúlyozta, hogy továbbra is sokan szeretnék, hogy ha lehetőség lesz új fejlesztésre, akkor szülessen meg a Ménfőcsanak-Tényő-Sokorópátka irányú, Bakonyba vezető kerékpárút, illetve a Győrön belül vezető kerékpárutak biztonságosabbá tételét is sokan kérték. Azt látja, hogy sokan kerékpároznak, de abban is biztos, hogy idővel még többen fognak, így a kerékpáros infrastruktúrát érdemes fejleszteni. Végezetül elhangzott, hogy fontos, hogy ez a fejlesztés nagyon sokáig jó legyen. Az észrevételeket Kara Ákos továbbra is várja akár a [email protected] címen.