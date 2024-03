10 éve - Mindenki Ukrajnára figyel, Győr-Moson-Sopronból is több cég exportál

Az egyre válságosabb ukrán helyzetet megérzi a forint és megérzik a magyar vállalatok is. A csőd szélén álló szomszédos országba, illetve Oroszországba Győr-Moson-Sopron megyéből is több cég exportál. A fuvarozóknak sem könnyebb...Pénzt nem, csak ígéretet kapott eddig a csőd szélén billegő Ukrajna. Hétfőn az országba érkezett az Európai Bizottság és az IMF csapata, próbálják felmérni az ország finanszírozási igényét.

Forrás: Kisalföld Archív

Megadásra szólított fel Moszkva

Oroszország ma hajnalra ultimátumot intézett a krími ukrán haderőnek, megadásra szólította fel - jelentette az ukrán hírügynökség. Oroszországban cáfolták az ultimátumot. A magyar kormányfő szerint hazánk nem része a konfliktusnak.

A források szerint Alekszandr Vitko, a fekete-tengeri orosz hadiflotta parancsnoka ma reggel 5 órai - közép-európai idő szerint hajnali 4 órai - határidőt szabott a megadásra. Eközben az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata azt is közölte, hogy olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint provokáció készül: ukrán katonai egyenruhába öltözött ismeretlenek meg akarnak ölni 3-4 orosz katonát, hogy ezzel törvényesítsék az orosz fegyveres erők bevonulását Ukrajna területére.

- Az orosz Fekete-tengeri Flotta stábja cáfolta, hogy ultimátumot intézett volna a krími ukrán haderőhöz és támadást terveznének ellenük. A stáb név nélkül nyilatkozó képviselője a hírt „teljes képtelenségnek” nevezte.

Szakértők szerint Oroszországnak a parlamenti felhatalmazás mellett anyagi forrásai is vannak arra, hogy hónapokig vagy akár évekig katonai ellenőrzés alatt tartsa a Krím félszigetet. Kaiser Ferenc egyetemi docens emlékeztetett arra, hogy a Krím félsziget és azon belül a szevasztopoli bázis stratégiai jelentőséggel bír. Rácz András külső munkatársa úgy vélte, nem valószínű, hogy háború törne ki Ukrajnában, amelyből várhatóan lassan az EU perifériája lesz.

Célpontok lehetnek a magyar fuvarozók is

Bár a pontos számokat nem ismerni, de a legtöbb becslés szerint már ezen a héten elfogyhat a deviza az ukrán államkasszából. Ha nem marad elég devizafedezet, és az ukrán kormány csak a hrivnya nyomtatásából fedezheti folyó kiadásait, bármikor megindulhat a hiperinfláció.

A helyzet alapvetően változni fog egy esetleges háború kialakulásánál. Akkor maguk a fuvarozók, illetve a szállítmányaik is potenciális célpontok tehetnek. Most például nagyrészt elektronikai árukat és gyógyszert szállítanak.

Győr-Moson-Sopron megyéből is több nagy cég exportál Oroszországba, illetve Ukrajnába, így nyilván nem mindegy nekik, hogyan alakul a helyzet. Befolyásuk nincs, a fejlemények ismeretében lépnek majd - ha muszáj. Az is érezhető ugyanakkor, hogy mindenki óvatosan fogalmaz, mert nem tudni, hová fajul a helyzet. Az szerencsésebb, akinek kismértékű az ukrán érdekeltsége. Az Audi Hungária Motor Kft. kommunikációs igazgatója kérdésünkre azt válaszolta: „Az ukrán eseményeknek jelenleg még konkrét kihatása nincs a vállalatra. De a fejleményeket mi is folyamatosan követjük, figyeljük.”

A Rába azt hangsúlyozta, hogy számottevő ukrán érdekeltsége nincs. A Graboplast közleményében válaszolt a Kisalföldnek: „A feszült orosz-ukrán konfliktus tekintetében a Graboplast bízik a helyzet békés rendezésében, amely a hosszabb távú kereskedelmi kapcsolatait nem érinti negatívan. Az orosz kereskedelmi kapcsolataink továbbra is működnek, de a lényegesen kisebb volumenű ukrajnai kiszállításainkban a múlt héten voltak fennakadások.”

A legnagyobb gondban láthatóan azok a fuvarozó cégek vannak, amelyek most is küldenek teherautókat, kamionokat a térségbe. Egyikük megmondta kerek perec, nem öröm most sofőrt küldeni Ukrajnába, de mást nagyon nem tehetnek. Pontosabban egyet igen: ha oroszországi (jelen esetben moszkvai) küldeményről van szó, akkor a lengyel-belorusz útirányt is választhatják. „A baj az, hogy előre lekötött, éves szerződések alapján dolgoznak a cégek. A kialkudott áron anynyira kicsi a haszonkulcs, hogy egy ilyen kerülő ezt is elviszi. Tehát nagyon nem szorgalmazzák a költségesebb megoldást a magyar cégek, de nyilván van helyzet, amikor nem tudnak mit tenni.”

A helyzet alapvetően változni fog egy esetleges háború kialakulásánál. „Akkor maguk a fuvarozók, illetve a szállítmányaik is potenciális célpontok lehetnek. Most például nagyrészt elektronikai árukat és gyógyszert szállítanak - nem kell mondani, hogy ez utóbbi mennyit érhet...”