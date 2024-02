A közelben élő vállalkozó, Winkler Károly szeretett bele az épületbe. Egy jó adag lokálpatriotizmus is vezérelte, amikor elhatározta, megvásárolja, felújítja és jövőt ad az egykori palotának. És egyben egy fontos életcélt is magának: örökül hagyni egy maradandó dolgot, amire utódai is büszkék lehetnek. Legyünk büszkék, hogy ilyen fantasztikus mesteremberek dolgoztak egykor a megépítésén! – vezetett körbe boldogan az ingatlan új gazdája, aki tudja, kemény fába vágta a fejszéjét. Lesz itt munka bőven, de közel a hetvenhez is erős az elhatározása: adni a közösségnek (is), megmenteni egy értéket és ezáltal újat is teremteni.

Ehhez sok erőt kívánunk a Winkler családnak: mert itt az apa után a fiúknak is lesz bőven feladatuk. Hogy a további évszázadoknak is megmaradhasson a Mosonvár utcai pompás ház.

