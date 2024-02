„Nem hagyja veszni”

A Mosonvár utca 5. szám alatt található egykori kastély pincével és két szinttel műemlék besorolású, a telek pedig kiemelten védett régészeti lelőhely.

A régóta üres ingatlan most új tulajdonoshoz került: a közelben lakó Winkler Károlyhoz, aki úgy gondolta, nem szabad veszni hagyni egy ilyen értéket.

– A gondolat, hogy meg kellene vásárolni ezt az ingatlant, még akkor született meg bennem, amikor néhány éve felvetődött, hogy az épületben lakásokat, az udvarán társasházat szeretnének építeni. Úgy véltem, hogy ennél többre érdemes, történelmi múltja, hangulata van, aminek meg kell maradnia a mosoniak életében – emelte ki érdeklődésünkre Winkler Károly.

Pontosan tudja, mennyi munkával jár

A vállalkozó hangsúlyozta: ez egy intézőház volt hajdanán, környezetében, a Királydombon szép házakkal, egy szép belvárosi résszel.

– Bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül majd ezt valamennyire visszaállítani, és ebből az épületből is a régi hangulat árad majd, amikor kész lesz. Egy kicsit a közösségnek, Mosonnak és Mosonmagyaróvárnak is az ékessége, dísze lenne, és nem kerül méltatlan helyzetbe.

Winkler Károly arról is beszélt, hogy mint aki az építőiparban is dolgozott, tudja, hogy sok munka van ezzel az épülettel, de áll elébe, mert szeretné, ha az a múltját őrizve a következő évszázadoknak is megmaradna.

Valaha torony állt a tetején

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke azt is megerősítette, hogy az ingatlan funkciójában közösségi célokat is szolgál majd, például rendezvények, kiállítások helyszíne lehet.

– Az épület kívülről ugyanúgy nézett ki, mint ahogy a mostani állapotában látható. A tetőszerkezet más volt, egy toronnyal a közepén. Bízom benne, hogy ezt vissza tudom állítani. Védett épület, a cél, hogy így őrizzük meg, a történelem egy szeleteként – vélekedett Winkler Károly. Az épülethez tartozó udvar is nagy, ott pavilonokat helyeznének el, akár zenehallgatásra, összejövetelekre.

– Közel 70 éves vagyok. Kérdés, mennyi idő adatott még nekem: az biztos, hogy a közeljövőben neki fogunk állni, erőmhöz mérten. A falak, ha néhol repedezettek is, statikailag jó állapotban vannak, a tetőszerkezet felújítása, majd a nyílászárók cseréje lesz az első. Bízom benne, hogy a fiaim is folytatni fogják ezt a munkát – tette hozzá az egykori palota új gazdája.