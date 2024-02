A kár felmérése még most is tart, számolt be tegnap a Kisalföldnek Pődör Viktória, a vállalkozás minőségbiztosítója. A gépek szerencsére nem sérültek meg, de például a tetőt teljesen újjá kell építeni, a termelés még hosszú ideig szünetelni fog. Hozzátette, hogy a szem- és fültanúk robbanás hangját hallották, de mint kiderült, a főépület faszerkezetes előteraszának teteje égett, erről terjedt át a tűz a közeli tujákra, a hőtől pedig leégett a villanyvezeték szigetelése, a drótok összeértek, s ez adott durranó hangot.

– Előző nap csomagoltunk szerencsére egy nagyobb adagot, a raktárként használt hátsó épület pedig nem sérült meg, így a sajtok kiszállítása zavartalan, egyelőre nincs veszélyben a boltok ellátása – nyugtatta meg a különleges sajtok szerelmeseit Pődör Viktória.