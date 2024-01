Németh Imréné postás éppen a Világosvár utca tetején kézbesítette a leveleket, amikor egy nagy robbanás hallott, egy pillanatra meg is rezzent. Látta a nagy fekete füstöt, gondolta, hogy nagy a baj. A helyszínen szólaltattuk meg a Pődör Viktória minőségbiztosítót, az édesapja, idősebb Pődör István vezeti a családi vállalkozást.

Én éppen a lenti irodában tartózkodtam, amikor negyed tizenegy körül egy nagy durranást hallottunk és valami kigyulladt az épület oldalában

- osztotta meg a Kisalfölddel Pődör Viktória.

Pődör Viktória kiemelte, a legfontosabb, hogy emberéletben nem esett kár. Bíznak benne, hogy a gépek nem sérültek meg, mert azok olyan egyedi olasz és magyar gépek, amelyeket nem lehet a boltban megvenni.

Fotó: Nagy Gábor

- A legfontosabb, hogy emberéletben nem esett kár, minden kolléga azonnal kiment az üzemből, amikor a robbanás történt. A fenti részen négyen voltak, a többiek hátul, a hátsó üzemben tartózkodtak. Egyelőre keveset tudunk, azt várjuk, hogy a tűzoltók lebontsák a falakat Az E.ON és a vízművek munkatársai most nézik át, hogy mi a helyzet, a tető állapotát délután jönnek megnézni szakemberek - sorolta csütörtökön közvetlenül azután, hogy a tűzoltók eloltották a lángokat. - Biztosításunk van, de egyelőre nem mehetünk be megnézni, hogy pontosan mekkora és milyen jellegű a kár. Biztos, hogy napokig, vagy még tovább tart, amíg rendeződik minden. A legfontosabb, hogy a gépek ne sérüljenek meg, mert nem csak, hogy nagyon drágák, de pályázaton vásárolt egyedi olasz és magyar gépek, amelyeket nem lehet a boltban megvenni. A tűzoltók nagyon hamar megérkeztek és nagyon köszönöm a szomszédok közreműködését is, akik azonnal ott termettek, hogy segítsenek - fogalmazott Pődör Viktória.

Pődör Viktóriától azt is megtudtuk, hogy a nálunk készített sajt zöme a hátsó hűtőkamrában van, azon a részen, ahol a robbanás történt a gépek vannak.

- Ma termelés nem volt, éppen sóléztünk. Minden bizonnyal kidobhatjuk a több száz kiló sajtot, amelyek között volt Lajta sajt, amelyet nemrég helyeztek uniós oltalom alá, és amelyet csak mi gyártunk, illetve pálpusztai fajták - zárta gondolatait.