Az eltűnt villanyszerelők ügye évek óta húzódik: 2015-ben tűnt el O. Vilmos és 2018-ban látták utoljára M. Zoltánt. A nyomozás évekbe telt, a számos tanú meghallgatása sem gyorsította az eljárást. Tartottak már helyszíni tárgyalást a kettős gyilkossággal vádolt É. Imre telkén, most épp annak feltárására, ásatások elkezdésére vár a bíróság. Az ügyészség és a sértettek családja is abban bízik, hogy az alapos kutatás újabb terhelő bizonyítékokat hoz majd. Tavaly számos jogerős döntés született a Győri Ítélőtáblán, az év legsúlyosabb büntetése 33 év fegyház volt az ellen a férfi ellen, aki egy törött sörösüveggel támadt vitapartnerére.

Az abdai, 81 éves S. Árpád ügye sem akar befejeződni. A Győri Ítélőtábla 2021. januárban 5 évre ítélte emberölés miatt. Az apa vita hevében egy késsel hasba szúrta fiát, aki belehalt sérüléseibe. A férfi kedvezménnyel tavaly februárban szabadulhatott volna, azonban a felülbírálati kérelmét elfogadta a Kúria, és hazaengedték a börtönből. Az ügy újratárgyalása ősszel kezdődött, helyszíni tárgyalást is tartottak, ahol az idős vádlottnak újra fel kellett idéznie a tragédiát. A védelem enyhébb minősítésben és büntetésben reménykedik, ellenkező esetben S. Árpádnak vissza kell még mennie a börtönbe.

Novemberben letartóztattak két gyanúsítottat az Audi-szakszervezet vezetői közül. Fotó: Rákóczy Ádám

Torokvágás rétes miatt

Tavaly gyakoriak voltak a helyszíni tárgyalások, például abban a győri borozóban is rekonstruálták az eset történéseit, amelyben az egyik italozónak a rétesrecept miatt vágták el a torkát. A sértett kis híján nem élte túl a támadást, idén további részletek derülhetnek ki arról, vajon véletlen baleset vagy szándékos késelés történt-e.

Jogerős ítélet született tavaly több, a térséget meghatározó ügyben. Hét év fegyházbüntetést kapott az a nagybajcsi nő, aki tapétavágó szikével támadt volt férjére és annak barátnőjére. Kaszaboló mozdulataival kis híján kioltotta egykori párja életét.

Nyolc évről kilenc és fél év börtönre súlyosította a Győri Ítélőtábla annak a mosonmagyaróvári férfinak a büntetését tavaly év végén, aki majdnem a halálba késelte kábítószeres ismerősét.

Diákok a vádlottak padján

Öt év után zárult le az egykori jedlikes késelő diák pere. Szintén súlyosabb büntetést kapott, mint első fokon. A vád szerint 2019 decemberében több késszúrással megsebesítette tanárát egy hármas osztályzat miatt. A Győri Törvényszék öt év fiatalkorúak börtönére ítélte, azzal a kitétellel, hogy a szabadságvesztés felének kitöltése után feltételesen szabadulhat. Ezt súlyosították az ítélőszéken jó magaviselet esetén kétharmadra.

Az elmúlt évben egy másik diáknak is a vádlottak padján kellett felelnie tetteiért. A kapuvári fiatal mindent beismert, így azonnal két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Emellett pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie, és pártfogót is kirendeltek mellé. A 17 éves fiú halállistát írt és neonáci csevegőcsoportban megígérte, hogy megöli osztálytársát.

Százmilliós csalások

Több száz milliós csalások éve volt 2023, amelynek egyik meghatározó vádlottja F. Dávid győri énekes. Az ügyben számos fordulópontról számoltunk be, ugyanis az egykori megasztáros házi őrizetét enyhítették, így már szabadon mozoghat Győrben. A tárgyalások alkalmával ártatlanságát igyekszik bizonyítani a többtucatnyi sértettel szemben, illetve zenei karrierjét is beindította.

Nagy port kavart az Audi Hungária Független Szakszervezet körüli botrány is. Novemberben letartóztattak két gyanúsítottat a vezetők közül, akiket több mint 600 milliós, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolnak. A két férfi tárgyalása idén megkezdődhet, ha lezárják a nyomozást és az ügyészség vádat tud emelni.

Nem mindennapi bűnesetek várnak ránk idén is: letartóztatták a győri rendőrkapitányt, akit visszaélések miatt tartanak fogva. Kattant a bilincs azon a fiatal férfin is, aki a gyanú szerint leszúrta 57 éves apját Koroncón. Szintén vezetőszáron vezették el letartóztatása után azt a 32 éves férfit, aki kilökhette 26 éves párját az egyik győri lakóház 10. emeletéről. Kilenc évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság után nyomoz a rendőrség, a holttestet hetekig keresték Likócson, de hiába. Még lakossági felhívást is közzétettek, hogy megtalálják azt a taxist, aki közel tíz éve vihette a gyilkosokat a helyszínre. Csornán is gyilkosság történt tavaly, egy 21 éves fiatalt fogtak el azért, mert leszúrt egy 39 éves férfit. Ennek részleteire is idén derülhet fény.