30 éve - Szerzetes nővérek a gyerekekért

A Szent Orsolya- rendet 1535-ben Brescia városában Szent Angéla alapította. Rendjét a IV. században vértanúhalált halt ír királylányról nevezte el, s helyezte annak oltalmába. A Szent Orsolya Társaság 28 tagjának vállalt feladata a leányifjúság nevelése, és a beteg elesett emberek ápolása volt. Magyarországon először Pozsonyban telepedtek le 1676-ban. A soproni alapító - özv. Niggelné Gangl Mária - 1731-ben jelentette be alapítási szándékát, amely végül 1746-ban realizálódott. Az 1948-as államosítást követően 1950-ben oszlatták fel a rendeket, s a soproni szerzetes nővéreket Vácra hurcolták, majd minden vagyonuktól megfosztva szétkergették őket. 1991 októberében hét orsolyita nővér negyven év után újra kezdi a közös szerzetesi életet. Clausurájuk a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola II. emeletén található. Halász I. Assumpta házfőnöktől megtudtuk: ma már kilencen élnek együtt, a legfiatalabb apáca 70 esztendős. Önellátók lévén a maguk részén főznek, mosnak, takarítanak és sekrestyési teendőket is ellátnak. Közülük ketten rendszeresen korrepetálnak matematikából, tizenhét 10 és 18 év közötti diáknak segítenek az elmélet megértésében és a feladatok megoldásában. Időnként az intézmény hitoktatóját is helyettesítik. Assumpta nővér azt is elmondta, nagyon jó a kapcsolatuk az iskolával. A tanárok gyakran hívják őket tanórákra és bemutató órákra, s olyan is volt, hogy megkértek közülük valakit egy osztályfőnöki óra megtartására. A szerzetes nővérek részt vesznek az iskolai ünnepségeken és a különböző egyházi szertartásokon. Ma-Szent Angéla ünnepén - fél 12 órától a diákok A kis herceg című színdarabot adják elő a Szent György-templomban. A bemutató előtt a házfőnök tart rövid megemlékezést az 1540-ben elhunyt Szent Angéláról.

Forrás: Kisalföld Archív

20 éve - Két gyerekkel az utcára kerülhet

Az albérletben élő Nagy Mónikának két éve van érvényes lakásigénylése. Egyedül neveli az ötéves Ricsit és a 15 hónapos Dominikot. Harmadik gyermekéről, a 12 éves Vivienről jelenleg a bükkábrányi nagymama gondoskodik, ám az anya őt is hazavárja. Nagy Mónika életében már eddig is volt néhány nem mindennapi csavar, de azért valahogyan mindig talált megoldást. Négy hónapja kizárólag a főbérlője jóindulatán múlik, hogy a két vele élő gyermekével nem került utcára. Igaz, próbált másik helyet és albérletet keresni,ám a tulajdonos amint meghallotta, hogy a nő gyermekeivel együtt költözne, elállt a lakás kiadásától. Falun ugyan lett volna egyéb lehetőség, csak a lakhatás fejében esténként a szextelefon mellett férfiakat is kellett volna fogadnia. Nagy Mónika tíz éve menekül. Soha nem voltak túl jóban az édesanyjával, ezért meglépett otthonról. Férjhez ment, anya akart lenni. Megszülte a lányát, ám a nagyszüleivel évekig pereskedett azért, hogy nevelhesse Vivient. Ahogyan most, úgy akkor sem volt fedél a feje fölött, így egyszerűen kimondták felette az ítéletet: ha nem tudja hova vinni a gyereket, soha nem kapja őt vissza. Első fokon pert nyert, másodfokon elvesztette, így a most 12 éves lányát csak hébe-hóba látja. A fiatalasszony képtelen volt beletörődni abba, hogy gyermekét a nagymama nevelje, ezért úgy döntött, új életet kezd. Reggeltől estig az abdai bazársoron árult, sokat dolgozott. Összeköltözött azzal a fiatalemberrel, akitől később fia is született. A kisgyermekkel a győri anyás csecsemőben éltek hónapokig, azután Mónika albérlet után nézett. Már úgy tűnt, minden rendben, amikor élete párja ki- kimaradozott. Mint kiderült, jobban szerette a cimborákat meg a játékgépet, mint a családját. Az asszony azonban erre akkor jött rá, amikor már a kis Dominikot várta. Az édesanya élete értelmének tartja a két fiút és Vivient is magához venné. Utóbbira — úgy tűnik — a Miskolc mellett élő nagyszülők is hajlanának, ám Mónika a tizenegy évvel ezelőtti helyzethez kísértetiesen hasonlóan, egy helyben topog. Negyvenezer forint plusz rezsit kell kifizetnie az albérletért, ám négy hónapja az albérletét is felmondták. A családi pótlékból, lakástámogatásból és a nevelési segélyből él, mellette kézimunkáit adja el. Másik albérlet után nem tud nézni, mert képtelen kéthavi kauciót egy összegben kifizetni. Papíron családjával együtt az utcára került, lélekben összeomlott. Egyedül anyósára számíthat, aki imádja kis unokáit.

Forrás: Kisalföld Archív

10 éve - A soproni Marge A dal középdöntőjében

A soproni Batta Zsuzsanna „Marge” örülhetett a továbbjutásnak a három megyei énekesnő közül, akik az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatóversenyének első elődöntőjében szerepeltek. Cserpes Laura és Hien búcsúzott a versenytől. Fantasztikusan éreztem magam a színpadon. Mindenki annyira készséges volt körülöttem, sokat jelentett, hogy már a próbákra teljesen összeállt minden. Tudtam, hogy itt csak egyvalaki hibázhat: én - mondta lapunknak Marge. A soproni énekesnő Morning Light (Reggeli fény) című dalának előadása azonban kiválóan sikerült, a négytagú zsűri 36 ponttal, másodikként juttatta A dal középdöntőjébe. Csiszár Jenő „kellemes, intelligens popzenének” nevezte a dalt, ami szerinte két-háromszori hallás után a „bőr alá hatol”. Rákay Philip szerint nyugtató harmóniát sugárzott az előadás, gyógyító három perc volt. A dal a Szakos Krisztiánnal való, nagyon őszinte közös munka eredménye. Kifejezetten az Eurovízióra készült, ezért használunk benne olyan elemeket, amik ott elengedhetetlenek. Pozitív dal, a fejlődésről, a boldogságról szól és látható, hogy sokan nem tudnak elsőre azonosulni vele. A világ sajnos nem ebbe az irányba tart, de a zene nagyon fontos közvetítő eszköz, ezért kellenek ilyen élmények - fogalmazott Marge. Az „éteri hangulatú” popprodukció rendkívül látványos, 3D-s technikát alkalmazó vizuális háttere Korai Zsolt munkáját dicséri. - Az első próbán nem is tudtam a közönség felé fordulni, annyira lenyűgözött a látvány - mesélte Marge, aki tenyerében egy LED-lámpával is játszik éneklés közben, megjelenítve a „reggeli fényt”. A dal felétől kapcsolódik be az előadásba Likovics Alexandra díjnyertes táncművész, Marge régi barátnője egy nagyon szép koreográfiával. Az énekesnő kiemelte, a Lantos Liliáltal készített ruha tökéletesen illeszkedik a vizuális háttérhez és a személyiségéhez is. - Most minden úgy volt jó, ahogy, sikeresen debütált a produkció, de természetesen a középdöntőben azon leszünk, hogy még jobban csináljuk - összegzett lapunknak Marge, aki nem mellékesen áldott állapotban lépett színpadra, március végére várja első babáját.