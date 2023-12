– Kezdeményezésünkre az utóbbi időben a pihenőpadokat újra csiszolták, lefestették. Korábban nem volt hulladéktároló, ezért kialakítottunk egyet. Ezeket is saját forrásból finanszíroztuk. Aztán közel öt millió forintból elkészült a kerítés, amire a helyi egyházközség pályázott a Magyar Falu Programban. A felújítások, és korszerűsítések azonban nem értek véget, az önkéntesek, és a településünkön élő vállalkozók is segítettek –fogalmazott lapunknak Teilinger Imre polgármester.

A község egykori lakosa, Oross Tibor felajánlásának köszönhetően nemrég negyven férőhelyes gránit urnatorony került a temetőbe. Ennek értéke három és fél millió forint volt, az alapzatot, és a környezetében kialakított járdát az önkormányzat finanszírozta, a munkálatokat pedig helyi önkéntesek végezték el. Nekik köszönhetően lett szebb a ravatalozó, a villanyszerelés kapcsán is nagybajcsi vállalkozó segített, és világító testeket szerelt be az épületbe. A helyiek közül volt aki egy világító keresztet ajánlott fel az épület elejére, és az épület feliratozását is nekik köszönheti a falu.

– A kis településeken, nálunk is hagyománya van a temetőlátogatásnak. Nem túlzás, de vannak olyan napok, amikor többen térnek be, mint a helyi boltba. A temető fontos az önkormányzatnak, de számíthattunk segítségre is. Az önkéntesek, fiatalok, idősek, és a helyi vállalkozók is sokat tettek azért, hogy gondozott, szép temetője legyen falunknak – hangsúlyozta az elöljáró, hozzátéve, hogy az egyházközség tulajdonában lévő területet az önkormányzat bérli, gondozza, és karbantartja.