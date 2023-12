Polgár Alex négy lánygyermekével maradt egyedül Rétalapon, egy áram nélküli családi házban, amit segítséggel tudott megvásárolni. Amikor ideje és keresete megengedi apránként újítgatja, rendezgeti a régi parasztházat. Átmenetileg egyik barátjánál húzzák meg magukat a lányokkal, amíg nem rendeződik a helyzetük.

- Bőnyi születésű vagyok, de gyermekkoromtól kezdve Rétalapon nőttem fel. Fél éve tértünk vissza a gyermekeimmel, lassan egy éve, hogy egyedül nevelem őket, mert a feleségem elhagyott. Eleinte még tartottuk a kapcsolatot, de jó pár hónapja nem tudjuk mi van vele. Fél éve vásároltunk a felújításra szoruló családi házat, amit ismerősökkel barátokkal igyekszünk rendbe tenni - mondta el a Kisalföldnek Polgár Alex, akinek nővére sokat segít négy lányával.

- Testvéremnek is két gyermeke van, így tudja milyen helyzetben vagyok. Mivel ők most építkeznek, több megmaradt anyagot át tudtam hozni és a tető egy részét már kicseréltem. Ruhákban szerencsére nincs hiány, nővéreméktől azt is szoktunk kapni. Viszont a legnagyobb előrelépés az lenne, ha az áramot be tudnánk vezetni a házba. Több szakemberrel is beszéltem, akik meg tudnák csinálni, csak az anyagi fedezetet kellene előteremtenem rá - részletezte Polgár Alex.

A családi ház elég üres, egy mikrója és egy tévéje van csak a családnak, jóakaróktól kaptak tűzhelyet sütővel, ami kisebb renoválásra szorul, de ha végre beköltözhetnek szükségük lenne hűtőre, mosógépre, szekrényekre és egyéb lakberendezési termékekre, háztartási eszközökre.

A harminc éves, négygyermekes édesapa bevallása szerint világ életében dolgozott, de egy szerencsétlen baleset miatt elveszítette a munkáját. - Sajnos egyik alkalommal leestem a tetőről és eltörött a karom, ami miatt elküldtek a munkahelyemről - tette hozzá.

Az unokák miatt tartja a kapcsolatot a nagyszülőkkel, szerencsére barátja - akinél átmenetileg laknak - is jól kijön a gyerekekkel, viszont a végtelenségig, ingyen nem lakhatnak ott. A lelki terheiről érezhetően nehezen beszél Polgár Alex, megviseli a kialakult helyzet és nehéz négy lány apajaként pótolni az édesanyai szerepet. -Küzdelmes minden nap, néha a teljes feladáson gondolkodom, de tudom, hogy a gyermekeimért mindent meg kell tennem, mert csak én vagyok nekik. Csak ők tartják bennem az erőt - fogalmazott.

A legnagyobb leányzó, a 8 éves Jázmin már tanul, a győri Gárdonyi Géza Általános Iskola diákja. Az 5 éves Kíra még óvodás, a rétalapi intézménybe jár. A két kisebb, az 1 éves Kamilla és a 2 éves Annabella az édesapjukkal töltik az időt, akihez nagyon ragaszkodnak. Rétalapi látogatásunkkor csak a legnagyobb és a legkisebb lánnyal találkoztunk, Jázmin el is árulta, hogy karácsonyra nagy vágya lenne egy Barbie baba és egy telefon. Olvasóink támogatásának hála a Jóakarat Alapítványán keresztül 200 ezer forinttal tudtuk segíteni a Polgár családot, hogy kicsit boldogabb legyen a karácsonyuk.

Alex, és családja nagyon hálás az adományért, ha szeretnék még akár anyagi vagy tárgyi támogatással segíteni, megtehetik: Polgár Alex számlaszámán (HU17-10700031-68521396-51100005) vagy kereshetik telefonon (06303786843).