Az elmúlt években 150-nél is több abúzusgyanús gyermeket vizsgált a szombathelyi Barnahus-szolgálat, amely régiós szolgáltatást nyújt: a környező vármegyékből, köztük Győr-Moson-Sopronból is kapnak megkereséseket. A Barnahus az a hely, ahol a bántalmazott, ezen belül is a szexuálisan abuzált gyermekek kihallgatását és szakértői vizsgálatát gyermekbarát módon végzik. A vizsgálatok hosszan folynak, ezért, hogy a gyermekeknek ne legyen egyhangú az ottlét, kicsit kinyíljanak és el tudják mondani, mi történt velük, egy új és korszerű játszóteret álmodtak meg a Barnahus Egyesület tagjai. Az egyesületnek 15 millió forintra lenne szüksége az új játszótér kialakításához, amelyet a bántalmazott, súlyosan traumatizált és gyermekotthonban élő gyermekek is használnának. Társlapunk, a Vas Népe és a vaol.hu az elmúlt hetekben arra kérte olvasóit segítsék a Barnahus-szolgálat játszóterének megépítését adományaikkal.

Csütörtökön a Vas Népe főszerkesztője, Lőrincz-Farkas Eszter adata át jelképesen a Barnahus Egyesületnek Szombathelyen a Vas Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) Vörösmarty utcai épületének udvarán az elmúlt hetekben összegyűlt több mint 2 millió 310 ezer forintot.

Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő és Pados Zsolt TEGYESZ-igazgató - Fotó: Cseh Gábor

- Sokan megmozdultak a felhívásra, és a december 21-i határidőig összesen több mint 2,3 millió forint gyűlt össze a Lapcom Média Alapítvány olvasóinknak nyitott alszámlájára. Sok adomány érkezett postai csekken. Rengeteg jó szándékú ember döntött úgy, hogy segít, hogy megvalósulhasson a játszótér. A legkisebb tétel 1000 forint volt, de akadt olyan magánszemély is, aki 100 ezer forinttal támogatta kampányunkat. Vállalkozások, egyéb szervezetek is segítettek, nem egy közülük 100-150 ezer forintot utalt. Hiteles ismert emberek, sportoló, énekes, szépségkirálynő, zenész és lapunk munkatársai is az akció mellé álltak. Az összegyűlt magánadományok összegét a Kisalföld Jóakarat Hídja segítségével – 1 millió 164 ezer forintnyi adománnyal - megduplázta.

Köszönettel tartozunk mindenkinek

– mondta el a főszerkesztő a helyszínen Pados Zsoltnak, a Vas Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának, a Barnahus Egyesület tagjának és Pehi Dorinának, az egyesület elnökségi tagjának.

Pados Zsolt bizakodó: azt mondja, a már elkészült koncepcióterv alapján az összegyűlt pénzből kora tavasszal elkezdik a tereprendezést a játszótéren. Mint mondta, a Vas Népe és a vaol.hu cikkei nyomán vállalkozók is megkeresték az egyesületet, és támogatást ígértek, akár kétkezi munkájukat a parkosításban, segítséget a növényzet és a játékelemek beszerzésében. Van tehát remény a folytatásra, de természetesen továbbra is minden felajánlást elfogadnak. Az a feltett szándékuk, hogy nyárra ligetes terület várja a gyermekeket, akik a kihallgatásokra, vizsgálatokra érkeznek, vagy a befogadó otthonban vagy az épületben található gyermekotthonban laknak, illetve akik hétvégén ott találkoznak vér szerinti szüleikkel.

A Barnahus-szolgálatról, amely szaktanácsadóként segíti a rendőrség munkáját, elmondta még: régiós szolgáltatást nyújtanak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a környező vármegyékből – Győr-Moson-Sopron, Zala, Veszprém vármegyéből – is kapnak megkereséseket. A többihez képest Győr-Moson-Sopron vármegyéből a legtöbbet, köszönhetően annak is, hogy az ottani rendőrség, bíróság, ügyészség nyitott a szolgáltatásra, nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki ezekkel a hatóságokkal. Ráadásul a szolgálat egyik kollégája Győr-Moson-Sopronban él.