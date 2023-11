A jelentkezők többek közt vastagbél rák és csontritkulás szűrésen, valamint vérnyomás és vércukorszint mérésen is részt vehetnek, illetve az idén egy új elemet is behoztak a szervezők, így a demencia vizsgálat is helyet kapott a programok között.

Az egészségügyi napokra regisztrálni és jelentkezni a Komáromi Vöröskereszt közösségi oldalán lehet, ahol számos fontos információt is találhatnak az eseménnyel kapcsolatban.