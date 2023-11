30 éve - Sopron díszpolgára Dr. Lámfalussy Sándor közgazdász

A soproni közgyűlés november 9-i ülésén dr. Lámfalussy Sándor közgazdászt „Sopron Város Díszpolgára” címmel tüntette ki. A nemzetközi hírnévnek örvendő szakembert lakhelyén, a svájci Baselben hívtuk fel, hogy megtudjuk, mit érez a hír hallatán. - Nagyon meg vagyok hatódva és őszintén örülök, hogy engem ért ez a megtiszteltetés. Sopronban töltöttem legfogékonyabb éveimet, ott jártam középiskolába, s egyetemi éveim alatt is mindig hazajártam, tehát 1937 és 1949 januárja között soha nem szakadtam el a várostól. Mélységes tiszteletet keltett bennem már akkoriban is az ott uralkodó légkör, a megtartott tradíciók. Mindmáig a fiatalságomat jelenti számomra Sopron neve, a felejthetetlen serdülő- és egyetemista éveimet idézvén. - Mikor veszi át a kitüntetést? - Az eddigi egyeztetések alapján december 18-án kerül sor az ünnepélyes átadásra. A nagy napra természetesen Sopronba utazom, s szándékaim szerint ott töltöm a hétvégét is. - Köszönöm a beszélgetést,és a Kisalföld nevében is gratulálunk.

20 éve - Adomány a Jedlik-iskolának

Egy magyar származású, Svájcban élő mérnök-feltaláló csaknem három és fél millió forint értékű műszert ajándékozott a győri Jedlik-középiskolának. A korszerű berendezéssel tegnap ismerkedtek meg az elektronika szakos diákok. Arnóczky Pál mérnök-feltaláló 1957 óta Svájcban lakik, de sok időt tölt a megyeszékhelyen, mivel Győrújbaráton van nyaralója, s az egyetemen is koordinál kutatómunkákat hazánk és Ausztria, valamint Németország között. A szakember több iskolának adományozott már műszereket, ezúttal egy ismerőse javaslatára a Jedlik-középiskolát lepte meg felajánlásával. A 20 ezer svájci frank értékű — csaknem három és fél millió forintos — kétsugaras oszcilloszkópnak az elektronikát tanulók nagy hasznát veszik. A berendezés a digitális analóg áramkörök vizuális vizsgálatára, kutatására alkalmas. Arnóczky Pál egyébként nemzetközi tanácsadóként is dolgozik, főként olyan problémákkal keresik meg, amelyek a vasúti elektronikához és a közúti méréstechnológiához kapcsolódnak. A mérnök-feltaláló szerint a magyar szakemberek elméleti tudása kiváló, ám úgy látja, hogy az önbecsülés és motiváció terén vannak még hiányosságaik. Emellett komoly nehézséget okoz számukra az is, hogy a munkájukat segítő gépek, berendezések színvonala elmarad a nyugati-európai és tengerentúlon rendelkezésre állók mögött. Nagy Péter,a Jedlik-iskola igazgatója elmondta: nagy örömmel fogadták az adományt, hiszen a lehetőségeik a fejlesztésre az utóbbi években jelentősen csökkentek.

10 éve - Segítő kezet nyújthatunk

A Tómalom-Híd alapítvány azért jött létre,hogy segítő kezet nyújtson a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona lakóinak. Az alapítványon keresztül lehetőség nyílik arra,hogy a jó szándékúak támogassák a legelesettebbeket. A Fogyatékos Gyermekek Otthona lakói nem tehetnek arról, hogy az élet ilyen sorsot szánt nekik. Hiába szállnak felettük is az évek, ők mindig gondozásra szoruló gyerekek maradnak, a maguk kis világával. Ugyanakkor e gyerekeknek is szükségük van arra, hogy jobban kinyíljon előttük az élet. Ezt a célt szolgálva hoztuk létre a Tómalom-Híd Közhasznú Alapítványt, amelyben mind a kuratórium tagjai, mind az adminisztrációt végzők önkéntes és térítésmentes munkát végeznek - fogalmazott Kocsis Jánosné, a kuratórium elnöke. - Az intézmény vezetésével szorosan együttműködve segítjük a gondozottak életét, például kirándulás, üdülés, sport- és kulturális rendezvények finanszírozásával, vagy élelmezésük jobbításával. A közel két évtized alatt értünk el sikereket, pályázatokat is nyertünk. Bevételeink az adók egyszázalékos felajánlásából, adományokból és eredményes pályázatokból állnak. Az elmúlt évek gazdasági válsága viszont kedvezőtlenül érintette az intézmény, s persze az alapítványunk költségvetését is. Pedig érezzük, hogy egyre nagyobb szükség van az alapítványi támogatásra napi szinten például az élelmezésben, tárgyi eszközökben. Ezért is fordulunk most újból a jó szándékú emberekhez, hogy az egészségügyi okokból eredően súlyosan hátrányos helyzetű gyermekek jobb körülmények között, még több gondoskodásban részesülhessenek. A Tómalom-Híd alapítvány (Sopron, Tómalom utca 23., számlaszám: 17600011-00629504- 00200004) azért jött létre, hogy segítse az otthon lakóit. A kuratórium nevében már most köszönetet mondok mindazoknak, akik anyagiakkal, tartós élelmiszerrel, zöldséggel-gyümölccsel, édességgel, ágyneműkkel, matracokkal, gyógyászati és fejlesztőeszközökkel, valamint egyéb más, hasznos felajánlásokkal segítik a legelesettebbek életminőségének javítását - zárta Kocsis Jánosné kuratóriumi elnök.



