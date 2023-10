Aki államférfi volt 2 órája

Deák Ferencnek és kortársainak állítottak emléket Mosonmagyaróváron - fotók

Ezen a széken Deák Ferenc is ülhetett – hívta fel a figyelmet a Mosonmagyaróváron sokak által ismert Lébényi Zoltán, aki arra is kitért, hogy maga is a neves államférfi rokona. A haza bölcsének és kortársainak állítottak emléket a könyvtárban látható kiállításon.

Mészely Réka Mészely Réka

A kiállítás a mosonmagyaróvári Éremgyűjtők Egyesülete tagjainak köszönhetően jött létre: érmeket, régi és új pénzeket, bélyegeket, de festményeket is elhoztak az október 31-ig látható tárlatra, melyen Vitéz Vilmos is megidézte a haza bölcse alakját.

Deák Ferenc születésnapján nyílt kiállítás a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület és városi könyvtár közös rendezésében, melyen nem csupán a 220 éve született államférfiról, hanem kortársairól is megemlékeznek. A nagy szellemek megidézését segítő érmeket, relikviákat és dokumentumokat dr. Kocsis Sándor, Kovács Sándor és Pákai Gyula bocsátotta az intézmény rendelkezésére.

Deák Ferencnek és kortársainak állítottak emléket Mosonmagyaróváron - fotók: Kerekes István

– Olyan személyiségre emlékezünk ezzel a kiállítással, akinél jelentősebb államférfi nincsen a magyar történelemben. Azért merem ezt állítani, mert a már történelminek nevezhető eltelt időben politikai rendszerektől függetlenül a bölcs, a megfontolt, a tisztességes kompromisszumra törekvő, a haza bölcse – ahogyan már életében nevezték – áll előttünk – emelte ki Beszédében Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. – Jelen kiállítás elsősorban Deák Ferencnek, másodsorban korának jelentős eseményeinek és személyeinek állít emléket. Ezzel tisztelegnek a kiállítás szervezői azon államférfiak előtt, akik magukénak érezték hazánk és népünk sorsának jobbra fordulását és előrehaladását! Ne feledjük őket! Lássa meg ifjúságunk is, hogy a hazának minden időbenszüksége van a józan, gondolkodó honpolgáraira – hangoztatta Martinschich Balázs történész, muzeológus, a Széchenyi Polgári Kör elnöke. A kiállítás a mosonmagyaróvári Éremgyűjtők Egyesülete tagjainak köszönhetően jött létre: érmeket, régi és új pénzeket, bélyegeket, de festményeket is elhoztak az október 31-ig látható tárlatra, melyen Vitéz Vilmos is megidézte a haza bölcse alakját. A megnyitó végén Lébényi Zoltán kért szót: felhívta a figyelmet a sarokban látható székre, melyen győri látogatásai során maga Deák Ferenc is ülhetett. Egy családfát is elhozott, melyen levezette, hogyan is kötődik a haza bölcséhez.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!