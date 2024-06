Az Egymillió találkozás napja alkalmával Győr-Ménfőcsanakon Kara Ákos országgyűlési képviselő együtt kereste fel a szavazókat Laczkovits-Takács Tímeával, a körzet önkormányzati képviselőjével, alpolgármesterrel. Először Tálos Imrével találkoztak, majd Harcsa Szabolccsal és Joó Eszterrel, mindannyian a támogatásukról biztosították a képviselőket. - Ahogy az elmúlt hetekben, a kampány finisében, az Egymillió találkozás napján is az a célunk, hogy minél több emberrel tudjunk beszélgetni, minél több itt élőt meg tudjunk szólaltatni - mondta el Ménfőcsanakon Kara Ákos. Hozzátette, hogy a körzetnek van egy kiváló vezetője, Laczkovits-Takács Tímea - bízik benne, hogy a munkáját ezután is folytatni tudja alpolgármesterként is. Kara Ákos kifejtette, hogy a Ménfőcsanakon élők biztosak lehetnek abban, a Fideszes többségű városvezetés tovább fejleszti majd a városrészt a következő években. Európában pedig az a fontos, hogy béke ne legyen, ne háború.

Fotó: Csapó Balázs

Laczkovits-Takács Tímea a látogatások alkalmával elmondta, hogy Ménfőcsanakon él, bármikor elérhető, a ménfőcsanakiak érdekét képviseli. Eddig mindig szívesen fogadták ötleteit, munkáját, reméli, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye, és ez majd vasárnap a szavazatokban is tükröződik.