18.00 - Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Sopronban

Az egységek vízzel elöntött területeken szivattyúznak.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki délután zivatarok kialakulása miatt Győr-Moson-Sopron vármegye járásaira a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentette, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordult. A megváltozott időjárási viszonyok miatt számos bejelentés érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi ügyeletre.

Folyamatosan dolgoznak a katasztrófavédelem hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységei a nagy mennyiségű esővíz okozta károk felszámolásán.

Főként pincékbe, garázsokba befolyt víz kiszivattyúzásához kértek segítséget az egységektől.

Sopronban, az Erdburger dűlőn, egy lakóház pincéjében másfél méter magasan áll a víz. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval dolgoznak a víz eltávolításán. A sok csapadék több utcát is elárasztott, így a Bella Lajos utcából, a Hosszú utcából, a Ravazd utcából, a Kálmán Imre utcából és a Pesti Barnabás utcából is jelentettek be károkat.

A tűzoltók amint befejezték a munkálatokat, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.

17.30 - Olvasóink soproni videói Facebook-posztunk hozzászólásai között

17.17 - Az Úttörő utca Sopronban

Olvasónk küldte a fotót

17.15 - A SopronMedia felvételén az látszik, ahogy a Rák-patak elhagyta medrét

17.10 - A zivatarfelhő kelet felé sodródik, olvasóink szerint már elérte a Rábaközt.

Forrás: idokep.hu

Korábban - A katasztrófavédelem kérdésünkre megerősítette, hogy a csatornarendszer dugulása miatt, beázott a Sopron Plaza. Úgy tudjuk, a tűzoltók már a helyszínen vannak.

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés FB-oldala szerint Sopronban felhőszakadás és jégeső kísérte a szupercellát.Beázott a Sopron Pláza és az utcákon is több helyen áll a víz.