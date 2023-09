Az ülés napirendjén szerepelt a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a hivatásos tűzoltóparancsnokság beszámolója is. Kiss László alezredes, kirendeltség vezető adott tájékoztatást munkájukról. Kiemelte: kirendeltségük 53 településen lát el hatósági, szakhatósági feladatokat és 70 településen hajt végre elsődleges tűzoltósági és műszaki mentési feladatokat. Beavatkozásaik között emelkedett a műszaki mentések száma. Ezt a rendkívüli időjárásnak tudják, hiszen az extrém idő sok feladatot ad számukra. Kiss László felhívta a figyelmet: területükön két járási mentőcsoport működik, a Rábaköz és a Hanság. Az alezredes elmondta, hogy a Rábaköz csoport legaktívabb tagja a csornai önkéntes tűzoltó egyesület, mely az alapvető vízkár elhárítási minősítésen kívül viharkár elhárítási minősítéssel is rendelkezik. A kirendeltségvezető hangsúlyozta, hogy az önkéntes tűzoltókkal való együttműködés nagyon fontos. Jelenleg huszonnyolc önkéntes egyesülettel van együttműködési megállapodásuk. Kilenc szervezettel a legmagasabb szintű megállapodást írták alá. Köztük van a csornai is. Ők megfelelően képzettek, megfelelő az eszközállományuk is és a folyamatos felügyelet mellett képesek az előrelépésre. A csornai önkéntesek 2022-ben tizenegy vonulást teljesítettek és hétszer avatkoztak be egy-egy esemény során.

Arról is döntött a képviselő-testület, hogy újabb irodahelyiséget ad bérbe a városüzemeltetést végző Vilmos Park kft.-nek. A cég székhelyét a Szent István térre helyezte át, ahol a volt pártok házában használ irodákat. Feladatik ellátásához kérték, hogy irattár céljára egy újabbat vehessenek igénybe.