Pannonhalmán elsőként a szerzetesközösséggel majd pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulóival találkozott. A diákoknak őszintén mesélt életéről, törekvéseiről és arról is, hogyan került közel a hithez. A fiatalságot nem csak az egyház jövőjének, hanem élő jelenének is nevezte. Őszentsége – ahogy ő fogalmazott – baráti jótanácsként arra hívta a fiúkat, hogy szeressék a munkát, szeressenek dolgozni. Arra is buzdította őket, hogy becsüljék meg az időt és töltsék hasznosan. Majd az ókori görögök tanácsát ajánlotta figyelmükbe: „Semmit mértéktelenül!”

Fotó: Hirling Bálint

Őszentsége nem érkezett üres kézzel a diákokhoz. A beszélgetés végén mindenkinek egy kis keresztet ajándékozott. Mint mondta a keresztényeknek áldást hoz ez a kereszt, míg a nem keresztények emlékként őrizhetik meg a találkozásról.

Az ökumenikus konferencia részleteiről és a pátriárka látogatásának jelentőségéről hallgassa meg korábbi podcast beszélgetésünket.