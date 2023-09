Negyedszázad egy helyen

Könczöl Ferenc 1997-ben a légvédelmi rakétaegységek összevonásával került vissza Győrbe.

– Sok kollégám hétszer-nyolcszor is költözött a pályafutása alatt. Szerencsésnek érzem magam, hogy én huszonöt éven keresztül itt maradhattam. Győr gyönyörű és nem véletlenül a legélhetőbb magyar város. Veszprém is szép, az ott élők szintén nagyon barátságosak, de én világéletemben győri légvédelmi rakétás maradok. Az áthelyezés ellenére továbbra is itt lakik a családom, nem is tervezünk költözni.

A negyed évszázad alatt a ranglétra minden fokát megjárta. 1999-től a NATO-integrációval foglalkozott, 2012-től parancsnokhelyettesként, 2016-tól pedig parancsnokként vezette az ezredet.

– Izgatottan és várakozással telve vettem át a parancsnokságot. Az évtizedes forrásmegvonások után megérkezni látszottak azok a fejlesztések, amelyekkel a haderő újra az élvonalba kerülhet. Ugyanakkor kihívásokból is kijutott. A migrációs válsághelyzet kezeléséből fakadó feladatok és a koronavírus-járvány komoly próbatétel volt minden honvédnek. Olyan terhelés alatt dolgoztak, ami még edzett katonaként is elképesztő. Parancsnokukként pedig nekem kellett tartanom bennük a lelket és motiválnom őket. Büszkén mondhatom, ahova győri katona betette a lábát, onnét csak dicséretet hallottam, és ez csak elenyésző mértékben az én érdemem. Zömében az itt szolgáló katonáké, és nem utolsósorban a mögöttük álló családoké.

Maradandó élmények

Könczöl Ferenc arról is beszélt, hogy pályafutásának legemlékezetesebb eseménye a 2013-as nagy árvíz volt.

Az összefogás, hogy a társ- szervezetekkel és a civilekkel közösen sikerült megakadályozni a tragédiát, leírhatatlan érzés. Minden porcikánkban azt éreztük, hogy a sok nehézség ellenére is jó katonának lenni.

Az ezredes kezdeményezése volt, hogy a nagy összefogás emlékére megszervezzék a Zöld­ár 2013 – Összefogás Emlékfutást, amelyet azóta is minden évben megrendez a katonai szervezet.

– 2009-ben az első szarajevói misszióban töltött idő alatt kezdtem el hosszabb távokat futni. A fizikai állóképesség növelése mellett mentális kikapcsolódás is volt ez számomra. A sport támogatta második, 2017–18-ban szintén Szarajevóban, a NATO ottani parancsnokságának törzsfőnökeként töltött szolgálatomat is. Vallom, hogy a parancsnoknak mindig jó példával kell elöl járnia. Csak olyat követelhet meg a beosztottjaitól, amit maga is képes teljesíteni. Amíg csak tehetem, minden évben részt veszek majd ezen a közös emlékfutáson. Ez is egy olyan emlék, ami örökre erősíteni fogja a Győrhöz, a térséghez és az itt élőkhöz fűződő köteléket.