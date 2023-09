A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán rendezték meg a hazai területfejlesztés kiemelkedő szakmai fórumának számító IV. Területfejlesztők Napja című konferenciát dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter részvételével idén áprilisban. Az esemény jelentős pillanata volt a Széchenyi István Egyetem és a Comitatus Társadalomkutató Egyesület együttműködésének megerősítése: ennek értelmében dr. Filep Bálintnak, az egyetem elnökének, a lap szerkesztőbizottsági tagjának kezdeményezésére a jövőben a Comitatus Önkormányzati Szemle című folyóirat kiadói feladatait az Universitas-Győr Nonprofit Kft. látja el. A nyilatkozatot az egyetem részéről Tóth Eszter, az Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Comitatus Társadalomkutató Egyesület részéről pedig dr. Agg Zoltán elnök látta el kézjegyével.

Dr. Agg Zoltán, a folyóirat főszerkesztője szerint a Széchenyi-egyetem partnerségével az önkormányzati szemle új életszakaszába lépett.

A megállapodásnak megfelelően a Comitatus Önkormányzati Szemle legújabb, 244. lapszáma már az Universitas-Győr Nonprofit Kft. kiadásában jelent meg. A folyóiratban olvashatunk többek között a helyi társadalom és a vidéki önkormányzatok kapcsolatáról a fejlesztési források tükrében, a városi turisztikai tér fogalmáról, a visegrádi országok területfejlesztési sajátosságairól, vagy éppen a kistelepülési önkormányzatok helyzetéről.

Dr. Filep Bálint hangsúlyozta, a Széchenyi-egyetem nagy hagyományokkal rendelkezik a területfejlesztési kutatások és oktatás terén, s az intézmény célja, hogy minél hatékonyabban járuljon hozzá a térség fejlődéséhez, versenyképességének erősítéséhez. „A Comitatus Önkormányzati Szemle a területfejlesztés kiemelkedően fontos folyóirata, amelynek szerkesztőségében és most már kiadásában is büszkén vesz részt intézményünk. A lap által folytatott több évtizedes szakmai munkát elismerve célunk a periodika értékeinek megőrzése mellett annak fejlesztése” – fogalmazott az elnök.

A Comitatus Önkormányzati Szemle legújabb száma sokféle témát tár az olvasók elé.

Dr. Mezei Katalin, a Széchenyi István Egyetem Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének vezetője, a lap főszerkesztő-helyettese elmondta, hogy a Széchenyi István Egyetem tudományos folyóiratainak portfóliója a Comitatusszal együtt már hét elemből áll és számos tudományterületet (agrár, jogi, közgazdasági, műszaki) lefed. Az 1991 óta megjelenő Comitatus az egyik legpatinásabb területfejlesztési szaklap Magyarországon. Kezdetben elsősorban a közigazgatásra összpontosított, később azonban nyitott más területfejlesztési témák iránt is, és az egyik leghivatkozottabb periodika lett a szakterületen.

„Ennek is köszönhető, hogy a Comitatus 2023-tól a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságánál és a Regionális Tudományok Bizottságánál is javított a pozícióján, és már a második legmagasabb kategóriában jegyzik a hazai folyóiratok sorában. Az egyetemnek korábban nem volt kifejezetten erre a szakterületre specializálódott lapja, pedig a szakma több jeles képviselője is az intézmény oktatója. Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének több munkatársa is részt vesz a folyóirat szerkesztőségi munkájában. Ugyanakkor a lap nemcsak a tudományos fokozattal rendelkező kollégák számára jelent publikálási lehetőséget, de a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatói számára is” – fogalmazott dr. Mezei Katalin.

Dr. Agg Zoltántól, a Comitatus Társadalomkutató Egyesület elnökétől, egyben a folyóirat főszerkesztőjétől megtudtuk, az önkormányzati szemle a Széchenyi-egyetemmel kötött partnerség révén új életszakaszába lépett. A kiadvány szakmai tartalmával kapcsolatos döntések a Comitatus által képviselt szakmai műhely irányítása alatt maradnak, míg a személyi ügyekben konszenzusos módon döntenek.

Elmondta, a folyóirat tudományos minőségének továbbfejlesztése és a hivatkozások számának növelése érdekében sor került a cikkek DOI azonosítóval történő ellátására és nyílt hozzáférésű közzétételére. „A kiadó új honlapot hozott létre, ahol a korábbi lapszámok is megtekinthetők (comitatus.sze.hu), és megkezdődik a még nem digitális tartalmak feldolgozása. A szerkesztőbizottságot elismert hazai és nemzetközi oktatókkal bővítjük, a tanulmányokat továbbra is széles tematikai körből merítjük, így a terület- és vidékfejlesztés mellett az önkormányzati kérdések sem szorulnak háttérbe” – zárta a főszerkesztő.