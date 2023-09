10 éve történt – Változások az iskolában

Az iskolák az óraszámok tíz százalékáról dönthetnek szabadon: emelt óraszámban taníthatnak bizonyos tárgyakat, de választhatnak az úgynevezett különleges tantárgyak - például családi életre nevelés, jelenismeret - közül is. Újdonság még az is, hogy szeptembertől kétszáz iskolába - köztük néhány megyeibe is - bűnmegelőzési tanácsadókat, „iskolarendőröket” küldenek, akiknek feladata a drogfogyasztás és az agresszió csökkentése lenne.

Továbbá az 1-8. osztályosoknak, ha igénylik, délután négy óráig lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy az intézményben maradhassanak. Ha azonban a szülő különböző okból - például bejárás, sport, művészeti foglalkozás - kéri, akkor az igazgató írásban mentesítheti a diákot a bennmaradás alól. Az 1-2., az 5-6. és a 9-10. évfolyamosoknak kötelező a mindennapos testnevelés, amelyen relaxációt is kell tanítani, heti egy órában pedig egyelőre csak az elsősöknek, ötödikeseknek, a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamának hittant vagy erkölcstant kell tanulni.

20 éve történt – Lezuhant a párkányról

Eltört a medencecsontja és gerince is súlyosan sérült annak a diáknak, aki vasárnap éjjel az aszfaltra zuhant egy győri kollégium első emeletéről. A fiú és három társa a párkányon araszolva szöktek ki az épületből a csaknem végzetes éjszakai kalandra.

Majdnem tragédiával kezdődött a tanév Győrben, amikor a megyei önkormányzat diákotthonából a tanulók már az első éjszaka kiszöktek a városba bulizni. A fiúk az egyik első emeleti szoba ablakán keresztül másztak ki a 6-7 méter magasságban vezető, 40-45 centi széles párkányra, majd azon araszolva jutottak el a tűzlétráig, onnét az aszfaltozott udvarra. Az egyik fiatal azonban megcsúszott és a mélybe zuhant

Vasárnap esett az eső, a párkány csúszós volt. A balesetet szenvedett diák ezzel nem számolt, s a kifelé lejtő horganyzott lemezen megcsúszott a cipője és a mélybe zuhant. A fiút gerincsérülései miatt a mentők a megyei kórház idegsebészetére szállították.

50 éve történt – Klub a fiataloknak

Az új rónafőiek kezdeményezésére kiírt országos felhívásra azonnal reagáltak a helyi szervezetek. A közleményben a fiatalokat új klubok építésére, a meglévők berendezésének korszerűsítésére ösztönzik. A felhívás néhány vállalatnál meghallgatásra talált, és ennek nyomán megyénk klubmozgalma újabb létesítménnyel gazdagodott: csütörtökön délután adták át a Kisalföldi Gépgyár ifjúsági klubját, amelyet a vállalat anyagi támogatásával, a dolgozók társadalmi összefogásával építettek.