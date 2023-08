– Az elmúlt években folyamatosan szépült a településünk – kezdte Radics László polgármester, aki 25 éve tölti be ezt a tisztséget. – Büszke vagyok rá, hogy vezetésem alatt a falunak nem volt soha hitele, arra mindig nagyon vigyáztunk, hogy a fejlesztésekkel, felújításokkal ne vállaljuk túl magunkat – tette hozzá. – Az önkormányzati utaknak a 95 százalékát felújítottuk, részben pályázati, részben pedig saját forrásból. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a közintézmények rekonstruk- ciója és a járdák felújítása mellett a templomunk is megújult, így a most kinevezett plébánosunk kívülről, belülről meg- szépült környezetben misézhet – folytatta Radics László.

– Kialakítottunk egy buszmegállót buszfordulóval, aminek a különlegessége, hogy a váróban könyvespolcot helyeztünk el, így a buszra várakozók az ott található könyvekből kedvükre válogathatnak, az útra akár magukkal is vihetik. Úgy tapasztaljuk, hogy örül a falu a lehetőségnek, gyakran cserélődnek a könyvek. Saját forrásból épült meg a játszótér, és felnőttkondiparkot is telepítettünk. Idén két útnak az aszfaltozása történt meg, és sikerült felújítanunk egy parasztházat is, ami a közösségszervezőnknek ad otthont – sorolta.

Az idei évben további fejlesztéseket is terveznek. – Elképzeléseink között szerepel egyebek mellett az idősellátás továbbfejlesztése, erre nyújtottunk be pályázatot. Az önkormányzati épületek energetikai felújítása, fejlesztése is tervben van. A közösségi élet fellendítésében is gondolkodunk, a közeljövőben a vendégházban nemcsak szállóvendégeket fogadunk, hanem alkotótáborokat is szervezünk, ahová a faluból is bárki becsatlakozhat, aki kedvet érez a művészetekhez – zárta a beszélgetést.