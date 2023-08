– Azoknak, akik a település déli részén élnek, a közlekedés szempontjából nagy előnyt jelent az új út, sokuknak nem kell az amúgy is forgalmas, túlterhelt fő úton haladniuk. A külterületi szakasz mellett több mezőgazdasági terület is található. Az ott dolgozók a felújítást követően már nehézgépjárműveikkel is használhatják az új utat –fogalmazott beszédében Teilinger Imre polgármester.

Az elöljáró hozzátette: a település a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a kül- és belterületi utak felújítására, a tervek szerint hamarosan a Kiserdő utca újulhat majd meg a községben.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta: Nagybajcs az utóbbi három évben mintegy 450 millió forintot nyert különféle pályázatokon.

– A település fejlődik, az utóbbi években még nem lakták ezren, mostanra azonban a lélekszám elérte az ezerkétszázat. Egyre többen választják otthonuknak ezt a falut, fontos, hogy ők, akik itt élnek, megfelelő utakon közlekedjenek nap mint nap –fogalmazott a képviselő.

A hivatalos szalagátvágás és hordó gurítás mellett a résztvevők akrobatikus táncbemutatókat is megtekinthettek, a helyi gyermekek pedig szüleikkel együtt kerékpárjaikkal is birtokba vehették az új útszakaszt.