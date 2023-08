A Rába folyó Vágnál is egyre nagyobb területeket "foglalt el magának", tegnap reggel 410 centiméter volt a vízállás. A Vág és Kemenesszentpéter közti hidat lezárták. A szentpéteri oldalon az út is víz alá került. A víz a töltésig kijött medréből, víz alá kerültek a levezető utak és persze a strandhoz vezető út is.

A helyzet szerencsére lakott területeket nem veszélyeztet, a helyiek szerint inkább látványos, mint fenyegető állapotok uralkodnak a község környékén. A magas vízállás miatt lezárták a forgalom elől a Szany közelében lévő várkeszői Rába-hidat is.