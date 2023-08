Az ágfalviak egy csoportja ezért panasszal fordult az Európai Unió illetékes hivatalához. A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság válaszlevelében megerősítette, hogy nyitottá kell tenni a határokat és biztosítani a szabad mozgást a schengeni övezeten belül.

A tiltakozó civilek a közelmúltban ügyvédi segítséget is kaptak.

- Irodai szinten döntöttük el, hogy az ügy mellé állunk. Korábban az ügyvédi irodánk felperesként keresetet nyújtott be a kismartoni (Eisenstadt) bíróságra az osztrák rendőrség ellen a jogellenes határellenőrzés miatt - mondta el a Kisalföldnek dr. Ruzicska Máté, az NZP Nagy LEGAL munkatársa, akiknek Budapesten, Nürnbergben, valamint Londonban van ügyvédi irodájuk, és hamarosan a bécsit is megnyitják.

A bécsi jogi egyetemen végzett fiatal szakember hozzátette, maguk is gyakran ingáznak a határon, hiszen egyaránt vannak osztrák és magyar ügyfeleik. Mindig zavarta őket, hogy az osztrákok nem biztosítják a szabad mozgást a schengeni övezeten belül ezért is vállalták most el teljesen díjmentesen a tiltakozó ágfalvi civilek jogi képviseletét.

- A somfalvi önkormányzattal több fronton szembeszálltunk. Egyrészt, panasszal éltünk ellenük az Európai Bizottságnál az uniós jog megsértése miatt. Másrészt, bejelentést tettünk az unió pénzügyi érdekeit védelmező Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) azért, mert a határátkelő építéséhez az osztrák település uniós forrást vett igénybe, mégsem biztosítja a szabad áthaladást.

Alig fejeződött be 2011-ben az építés, 2015-ben már korlátozták a határforgalmat

- taglalta a szakember. - Ezzel párhuzamosan az osztrák alkotmánybírósághoz egyedi normakontroll kérelmet nyújtottunk be, azt kérve, hogy mondják ki: a somfalvi önkormányzat lépése sérti az osztrák alkotmányt és a törvényeket. Álláspontunk szerint az önkormányzatnak nem volt törvényi felhatalmazása ilyen formában a rendelet megalkotására és az osztrák alkotmány önkényt tiltó rendelkezéseit is megsértették. Továbbá, az Európai Unió Apajogi Chartájával sem egyeztethető össze a lépésük.

Dr. Ruzicska Máté hozzátette, mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy ez nem lesz gyors folyamat, az eljárások hosszú hónapokat vesznek majd igénybe, mégis meg kellett tenni a jogi lépéseket.