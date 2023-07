– Március 22-én küldtük el a beadványt és most érkezett meg a válasz – mondta a Kisalföldnek Horváth Gyula, a tiltakozók egyik szószólója, aki ma már nyugdíjas, de korábban évekig Ausztriában dolgozott. – Azért fordultunk az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságához, mert az unió alapelveivel, a határok szabad átjárhatóságával teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tartjuk, hogy egy település önkormányzata bármilyen indokkal megakadályozza a határátkelést. Álláspontunk szerint a főigazgatóság elismeri a panaszunk jogosságát és kijelenti, hogy nyitottá kell tenni a határokat és biztosítani a szabad mozgást a schengeni övezeten belül – nyilatkozta Horváth Gyula.

– Az áll az Európai Bizottság levelében, hogy ha sétálózónává nyilvánítanak egy útszakaszt, mint például Somfalvánál, akkor a korlátozások nem lehetnek diszkriminatívak. Az áthaladást lehetővé tevő különleges engedélyek szintén nem tehetnek kivételt a két település lakói és más utazó munkavállalók között. A somfalvi önkormányzat eljárása súlyosan jogsértő és a magyar ingázókra nézve diszkriminatív – sorolta indulatosan Horváth Gyula. Hozzátette, az osztrák gazdákat ráadásul most is átengedik a mezőgazdasági munkagépeikkel a magyar oldalra, az ágfalviak közül viszont tudomása szerint senki nem kapta meg az áthajtáshoz szükséges engedélyt, pedig legalább százötvenen beadták a kérvényt.

Horváth Gyula sokakkal együtt úgy véli, hogy a határátkelés korlátozása diszkriminatív. "Egy négyoldalas levelet kaptunk, amivel csak az a bajunk, hogy nincs, aki betartatná a benne foglaltakat a somfalvi polgármesterrel"- mondja.

Fotó: Szalay Károly



Azt is mondta, hogy várják, hogy a bizottság levelében foglaltaknak a hatóságok érvényt szerezzenek. A levélben az is szerepel, hogy a helyzet alakulását a migrációügyi és uniós belügyi főigazgatóság figyelemmel kíséri, és tisztázni szeretné az osztrák féllel, hogy a Somfalvánál bevezetett fizetési rendszer az úthasználatra vagy a határátkelésre vonatkozik. Utóbbi ugyanis sértené a schengeni szabályzatot.

– Az ilyen és hasonló megoldások rossz irányba terelik az osztrák–magyar jószomszédi viszonyt – mondta Horváth Gyula. A tiltakozók mindenesetre nem adják fel a harcot, újabb beadványokkal és jogi eszközökkel igyekeznek érvényt szerezni igazuknak.