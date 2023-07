Mindig izgalmas kérdés, mivel rukkol elő aktuális versenyautójának fejlesztésekor az ART, Magyarország egyik legjobb Formula Student-csapata. A győriek – a SZEngine motorfejlesztő csapattal szoros együttműködésben – az elmúlt években fokozatosan közelítették a világelitet, ami tavaly nyáron meghozta gyümölcsét, ugyanis Európa három legnagyobb versenyén is a dobogón végeztek. A szenzációs év után felmerült: képesek-e megismételni az eddigi eredményeket? Az autó ugyanis minden évben változik, a tagok is folyamatosan cserélődnek, így nem magától értetődő, hogy mostantól kizárólag dobogós helyezésekre számíthatunk. A csapatok sőt a győzelmet jelölték meg következő lépcsőfokként, és ennek érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, s a megépített ART_X autót és a SZEngine-23 motort pedig közös rendezvényükön mutatták be a nagyközönségnek.

Barátok, családtagok, régi és új csapattagok is részt vettek a két csapat nagyszabású rollout rendezvényén. Fotó: Horváth Márton - SZE

„A Forma–1 nagy alakja, Jackie Stewart mondta egy interjújában: ahhoz, hogy valaki versenyt nyerjen, nem elég, hogy a leggyorsabb legyen. Az a fontos, hogy a többiek abból induljanak ki, legfeljebb másodikok lehetnek. Az ART és a SZEngine elérte azt a szintet, hogy amikor az autó megérkezik a versenypályára, a többiek közelebb húzódnak megnézni, mert olyan csapat jött, amely akár nyerhet is” – fogalmazott az eseményen dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Járműhajtás Technológia Tanszékének docense.

Dr. Feszty Dániel, az Audi Hungaria menedzsere, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztés Tanszékének vezetője kiemelte, az Audi Hungaria a kezdetektől támogatja mindkét versenycsapatot. „Három fő kapcsolódási pontunk van a Formula Student-mozgalomhoz. Egyik a motorsport iránti közös szenvedély, hiszen az Audi régóta részt vesz különböző sorozatokban, 2026-tól pedig Forma–1-es csapatot is indít, amelynek motorfejlesztő részlegéhez a SZEngine egykori hallgatója is csatlakozott, amit óriási sikernek tartok” – árulta el. Hozzátette azt is, hogy az Audi Hungaria járműfejlesztő mérnökcsapatának mintegy 20 százaléka az ART tagja volt korábban, tehát sikeres a mérnöki utánpótlás-nevelés a Széchenyi-egyetemen.

„A prototípus-alapú fejlesztésről áttér az ipar a virtuális fejlesztésre. A hallgatói csapatok számára ez nem újdonság, ők már numerikus szimulációkkal dolgoznak, ami egy 21. századi, ipar 4.0-hoz tartozó, digitális megközelítés” – mondta dr. Feszty Dániel. Fotó: Horváth Márton - SZE

A csapatok sokat várnak az új autótól. Fotó: Horváth Márton - SZE

Fotó: Horvath Marton

„Az Audi Hungaria befektetett a győri mérnökképzésbe, és aktívan részt is vesz benne. Ennek egyik csúcsprojektje a Formula Student-csapatok munkája, ugyanis a versenyautó-építés valójában az oktatás nagyon hatékony, projektalapú, gyakorlatorientált formája. A fiatal mérnökök olyan korszerű tudást szerezhetnek itt mind a tervezés, mind a gyártás területén, amely az Audi Hungaria számára is érték” – hangsúlyozta dr. Feszty Dániel.

A felvezetést követően az ART és a SZEngine motorfejlesztő csapat vezetői ismertették az idei fejlesztéseket. Az új járművet Tóth Imre konstrukciós vezető mutatta be. „Tavaly sok problémánk akadt a motor hűtésével, ezért a tervezés során erre kiemelt figyelmet fordítottunk. Olyan oldaldobozt terveztünk, amellyel két oldalról jelentős tömegáramot kap a hűtőközeg, így a levegő át tudja öblíteni a motorteret. A hűtőradiátorok kikerültek a pilóta mellé mindkét oldalra, szimmetrikus elrendezésben. Az autó karcsúsága emiatt csorbát szenved, de a megbízhatóság fontosabb. A látszat ne tévesszen meg senkit, a terebélyesebb karosszéria a tavalyival megegyező, sőt azoknál némileg jobb aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, a leszorítóerőt enyhén növelni is tudtuk” – hangsúlyozta az új megoldás előnyeit Tóth Imre.

Jelentős tömegcsökkentésről számolt be Tóth Imre, az ART konstrukciós vezetője: az üzemanyagtartály térfogatát fél literrel csökkentették, az elektronikai rendszert működtető kábelköteg esetén pedig szintén fél kilogrammot tudtak spórolni. Fotó: Horváth Márton - SZE

A SZEngine fejlesztéseit Szőcs Bence konstrukciós vezető mutatta be. Fotó: Horváth Márton - SZE

A hallgatók az autó karosszériáját is újratervezték, amelynek markáns átalakítását szintén elsősorban a hűtőrendszer bevezetése indokolta. A pilótafülkét is szűkíteni kellett emiatt. A hátsó szárny állíthatóvá vált, azaz a Forma–1-ből is ismerős DRS rendszer segítségével az autó teljesítménye növelhető tempós kanyarokban és egyenesekben.

Az autó szívét jelentő SZEngine-motorról Szőcs Bence, a SZEngine csapat konstrukciós vezetője beszélt. Mint elmondta, céljuk a megbízhatóság javítása és a teljesítmény további növelése volt. „Idén tovább tudtuk fokozni a motor teljesítményét: már eléri a nyolcvan lóerőt, ami Formula Student-sorozatban magas értéknek számít. Ez egyrészt kompressziónövelésből adódik, másrészt a szívórendszerünk magas fordulatszám-tartományokra való optimalizálásából. A fojtószelep tömegével rengeteg spóroltunk, így mintegy hatvan százalékos tömegcsökkentést tudtunk elérni” – tájékoztatott.

Idén az ART és a SZEngine közösen három versenyen vesz majd részt: július 22. és 27. között az osztrák, augusztus 1. és 6. között a magyar, augusztus végén pedig a horvát futamon.