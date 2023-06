Megújul a hulladékkezelés Magyarországon július 1-jétől, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. mint koncessziós társaság látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat.

Mosonmagyaróváron és térségében a MOHU alvállalkozójaként továbbra is a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gyűjti be és szállítja el a háztartási hulladékot. A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan, minderről továbbra is a régiókoordinátorok vagy megbízottjaik által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat a lakosság.

A változás annyi, hogy a számlákat az NHKV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani.