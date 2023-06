Ahogyan azt megírtuk online felületünkön országszerte változik a hulladékgazdálkodás, a hulladékudvarokat érinti a legnagyobb változás, hiszen hamarosan fajtánként kell mérni a bevitt szemetet.

Országosan elsejével változik az eddigi rend, vármegyénkben július 3-án áll át a hulladékudvar az új működésre. Bizalmatlanság, vagy sem, a lakosság úgy gondolta megelőzi a határidőt és inkább mielőbb célbajuttatja lomját, törmelékét és egyéb szemetét.

Fotó: Szalay Károly

A győri Pápai úti hulladékudvarnál 200 méter hosszú sor sem volt ritka már csütörtökön sem, a tíz órai nyitást követően negyed órával már a lapunk által megkérdezettek harmincadikként álltak be a sorba péntek délelőtt. Egyszerre két autó állhat benn a területen. Sopronból, a Pozsonyi úti hulladéklerakó helyről is hasonló állapotokról, rengeteg várakozóról számoltak be olvasóink.