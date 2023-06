Szabó András irányítja a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséget június elsejétől. Az új vezetőt bemutatkozásra kértük és terveiről is kérdeztük.

Tizenhét éve szolgál Mosonmagyaróváron

– Középiskolás korom óta már a rendvédelem felé orientálódtam: a faipari technikumot Sopronban végeztem, majd a soproni rendészeti középiskolába mentem. EU-ba lépésünkkor a határőrség megszűnt, így ezt a vonalat elengedtem, és egy rövid, civil életben való kitérő után ismét a rendvédelmet választottam. Barátaim révén ismertem meg a tűzoltóságot és szerettem bele: 2006-ban jelentkeztem, felvételt is nyertem, és azóta hivatásos és Hegyeshalomban önkéntes tűzoltóként is tevékenykedem. Az elmúlt 17 évben Mosonmagyaróváron töltöttem a szolgálatomat, ami kedvező, hogy itt is lehetek kirendeltségvezető, így már a megszokott és jól kialakított munkamorállal és csapattal dolgozhatok együtt, ami könnyíti a feladatomat – kezdte beszélgetésünket Szabó András, aki úgy véli, tizenhét éve jó döntést hozott: mai napig hasonlóképpen szereti a szakmáját, mely nagyon széles látókört igényel, sok területre szerteágazódik. Jelenlegi beosztásában ez még inkább igaz. Az alezredes eleinte tűzoltással és műszaki mentéssel foglalkozott, utána a hatósági tevékenységekkel és szolgálatszervezéssel, mára már az iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületekkel kiegészülve.

Balesetek naponta a zsúfolt utakon

– Egyre nagyobb kihívást jelent, hogy emelkedik a balesetek száma, zsúfoltak az autópályák és az autóutak, a határ közelsége miatt jellemzőek a feltorlódások, s a hamarosan bekövetkező kánikula is rontani fog ezen a helyzeten. Napi szinten megyünk balesetekhez. Arra készülünk, hogy a szabadtéri tüzek száma is emelkedni fog – húzta alá a kirendeltségvezető.

A fiataloknak is ajánlja a rendvédelmet

Céljai között sorolta fel a megörökölt magas színvonal megtartását és erősítését, a jó munkafeltételek megteremtését, a szakmai versenyek terén a kiváló szereplést.

– Ajánlom a fiataloknak is a rendvédelmet, azon belül a tűzoltóságot, mert nagyon szép szakma és biztos, hosszú távú munkahelyet jelent. A hivatásos állományhoz tartozás tervezhető jövőt és tanulási, fejlődési lehetőségeket rejt magában, ezenfelül pedig egy összetartó szakmai „család” része lesz az, aki tűzoltónak áll – zárta gondolatait Szabó András.