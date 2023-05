A májusi ülésen Csorna képviselő-testülete módosította többek között a város vagyonrendeletét. Amint arról Berkiné Sokorai Tünde aljegyző tájékoztatást adott, a tavalyi változásokat vezették át a dokumentumban. A 2022-ben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló jelentés is a testület elé került. Erről az aljegyző kifejtette: az önkormányzatnál és az intézményeknél is elvégezték a feladatot. Az elmúlt évben a belső ellenőr négy területet vizsgált meg és megállapította, hogy valamennyin megfelelő módon látták el a munkát.

Az ülésen a képviselők megalkották a 2022-es évet lezáró zárszámadási rendeletet is. Berkiné Sokorai Tünde elmondta: az önkormányzat gazdálkodására jellemző volt, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítése maradéktalanul megtörtént. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a fizetési kötelezettségeknek az önkormányzat és az intézmények is határidőn belül eleget tettek. Az évet működési hitel nélkül zárta a városháza. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester hozzátette: a takarékosság volt a fő szempont 2022-ben Csornán is az ismert okok miatt. „Költségvetési elszámolási számlánk ugyanakkor év végén pozitív egyenleget mutatott, ezért is tudtunk saját, önerős forrásokat is biztosítani költségvetésünkben. Jól gazdálkodtunk és jó döntéseket hoztunk a megfelelő időben és ezért számolhatunk be pozitív egyenlegről. Hitelünk eddig sem volt és most sem lesz rá szükség” – hangsúlyozta.

A képviselők a városi ügyekben fejtették ki véleményüket. Képünkön Háncs Károly (Fidesz–KDNP) szól hozzá a napirendhez. Fotó: Cs. K. A.

Az idei büdzsé módosítása is napirendre került. A szokásos negyedéves átvezetésről volt szó, a rendeletet aktualizálták a városvezetők. Technikai változás miatt kellett a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát módosítani, majd az idei igazgatási szünetekről született döntés. Eszerint ebben az évben nyáron július 17-től augusztus 18-ig lesz igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban. Ebben az időszakban sem áll le a hivatal működése, hiszen szerdánként továbbra is biztosítják az ügyfélfogadást és a határidőket is tartják. A téli igazgatási szünetet december 27. és december 29. között határozták meg.

A továbbiakban a testület elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csornai Gondviselés Házának munkájáról szóló beszámolóját és megköszönte az intézmény munkáját.