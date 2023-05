Tát a csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére 386 millió forintot meghaladó támogatást kapott a TOP programban, melyből Kertváros településrészen több mint 3 kilométer hosszan csapadékvíz-elvezetőt és egy záportározót alakítottak ki.

A településen három kilométer hosszan készült el a csapadékvíz-elvezető. Fotó: dorogimedence.hu

A csapadékvíz elvezetése korábban nagyrészt szikkasztóárkok útján történt, melyek átlagos időjárás mellett betöltik funkciójukat, azonban magas dunai vízállás és csapadékos időjárás mellett a megnövekedett talajvízszint miatt már nem működnek megfelelően. Problémát jelentett még a környező dombokról érkező csapadékvíz is. Tát területén már több alkalommal okozott súlyos károkat a belvíz, többek között 2006-ban és 2010-ben is. A projekt célja, hogy az érintett városrész csapadékvíz-kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban az esővíz rendezett elvezetésével hosszú távon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt során nyílt, kis mélységű árkokat építettek ki. Az Únyi-patak előtti szakaszon alakították ki a záportározót, ami biztosítja a víz visszatartását és a csapadék késleltetett bevezetését.

A beruházás megvalósulását követően május 11-én átadót tartottak, ahol Turi Lajos polgármester elmondta, hogy a tátiak évszázadokon át küzdöttek a Duna árvizei ellen, ami megoldódni látszik, de még mindig gyakori kihívás a belvíz és a talajvíz megjelenése.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a villámárvizek a megye minden részén nagy gondot okoznak, ezért is biztosítanak extra keretet a csapadékvíz-elvezetésére a TOP-ban és a most induló új TOP Pluszban. Hozzátette, hogy Táton a TOP részeként hét projekt valósult meg eddig, többek között út-, óvoda-, orvosirendelő- és iparterület-fejlesztés, illetve energetikai korszerűsítés kö­­zel 1,2 milliárd forint értékben. Jó hír, hogy a TOP Pluszban már 500 millió forintot nyert Tát a zöldhálózat-fejlesztési program folytatására, így a jövőben is fejlődik majd a település, a tátiak örömére.