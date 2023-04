Az önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében ezekben a hetekben kitakarítják Rábapordányt. A helyiek szívesen állnak az akció mellé és segítenek. A napokban az elektronikus hulladékot gyűjtötték össze, a hétvégén pedig lomtalanítást tartanak. Vasat is gyűjtenek, leadás után a bevételt az önkormányzat céljaira használják fel. Példás összefogás jellemzi a települést, ami egyébként más ügyekben is megmutatkozik.

– A falubeliek törekednek arra, hogy a környezetüket rendben tartsák és ehhez az önkormányzat is hozzájárul a maga módján – mondta a Kisalföldnek Visy László, a falu polgármestere. – Nem először hirdettük meg az elektronikushulladék-gyűjtést, amire idén a hétvégén került sor. Nyolcvan háztartásból kerültek ide a megunt, felesleges berendezések.

Az iskola udvarán még hétfőn is hatalmas halmokban álltak a hűtők, mosógépek, mikrosütők, rossz számítógépek, televíziókészülékek. A rábapordányi önkormányzat egy vállalkozással kötött szerződést az elszállításra. A cég csak a megbontatlan szerkezeteket veszi át.

– Mindennek fejében a vállalkozás az iskolánk működését segítő alapítványt támogatja. Így némi bevételt szerzünk a lomokból – jegyezte meg Visy László. – Több kocsira való hulladék gyűlt össze most is. Nagyobb mennyiség, mint tavaly. Persze, az alapítványnak is jól jön a támogatás, de az akciónak sokkal fontosabb a környezetvédelmi oldala. Ezek a hűtők és egyéb berendezések nem kerülnek ki a határba, nem boncolja szét őket senki, hogy aztán a TeSzedd! napon a rábapordányiak szedjék össze.

Az elektronikus hulladékot tehát letudták a falubeliek. A hétvégén lomtalanítás lesz, ekkor a háztartásokban felgyűlt lomoktól szabadulhatnak meg a családok. Külön konténert hozatnak a vashulladéknak az iskola udvarára.

– A helyiek tudják, hogy jó célokra fordítjuk a bevételt, ezért szívesen ajánlják fel az évek alatt összegyűlt és felesleges rossz vasat a köz javára. Minden évben papírgyűjtés is van a faluban, akkor az iskolások járják körbe az utcákat. A pénz az övék lesz, hiszen az iskolai alapítványunk számlájára kerül – tette hozzá a polgármester.