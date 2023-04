A megszokott keddi naptól eltérően csütörtökön ült össze a közgyűlés. A 18 jelenlévő képviselő tizenhét napirendi pontot tárgyalt.

A Szalay utcai Bölcsőde fejlesztésére szolgáló hitelfelvételről és a bírósági ülnökök személyéről zárt ülésen döntöttek.

S hogy miért kellett ismét módosítani az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletére vonatkozó rendeletet?

Vannak csontvázak a város szekrényében

– szögezte le kérdésünkre dr. Dézsi Csaba András polgármester. – Az egyik ilyen a bérleti jogviszonyok rendezetlen helyzete. Nem a város érdekeit veszi figyelembe, pedig az számunkra bevételi forrás. A belvárosban levő önkormányzati tulajdonú bérleményekben gyakran nem azok a bérlők, akik ténylegesen használják, mert busás haszonért továbbadják azokat. Ezért nagy a fluktuáció és az is előfordul, hogy zárva tartják a bérleményt. Számtalan szabályozást hoztunk, hogy ezt megszüntessük. Bár elég nagy ellenállásba ütközik, azt az elvet szeretnénk bevezetni az önkormányzati ingatlanok bérbeadásánál, hogy az bérelje, aki működteti, és ne adja tovább. Működőképes belvárosi életet szeretnék.

A helyiségrendelet kimondja, hogy a bérlő köteles a tevékenységét a bérlemény birtokba vételét és esetleges kialakítását, felszerelést, berendezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 hónapon belül megkezdeni.

A képviselők a környezetvédelmi bizottság előterjesztésére döntöttek arról is, hogy a már kipróbált öntözőzsákok segítségével látják el a városban az újonnan telepített facsemetéket, hogy minél gyorsabban meggyökeresedjenek és növekedésnek induljanak. Ez a módszer hazánkban még újdonság, bevezetésével azonban rendszeresen és hosszútávon lehet vízzel ellátni a fákat, amelyek ezáltal sokkal erősebbek és ellenállóbbak lesznek – jelezte az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként Szálasi László, a bizottság elnöke. A fák megerősödését követően újabb faültetésnél lehet őket használni. A határozat szerint kétszáz darab öntözőzsákot szereznek be. A bizottságba új tagokat is delegáltak Németh Tamás Zoltán és Diligens Tibor képviselő személyében.