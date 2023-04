A horgászat ma is az egyik legnépszerűbb hobbi hazánkban, míg három éve csupán 500 ezer regisztrált pecást tartottak számon Magyarországon, 2022 végére számuk átlépte a 870 ezret. A kisalfold.hu podcast adásának korábban is vendége volt Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének ügyvezetője, akivel már beszélgettünk a horgászatról, a halállomány védelméről, és a pecázás szenvedélyéről is. Mai adásunkban kifejtjük az ifjúságnevelés kérdését, beszélünk a nyári táborokról, és a megye horgászakadémiájáról is.

Hallgassa meg!

Fiatal horgászok

Az ügyvezető mesél arról, miért is olyan fontos az ifjúságnevelés, a szövetségnek milyen programjai vannak, amelyben a gyermekeket karolják fel. Beszél arról, hogy a megye horgász egyesületeinek, és a szövetségnek is vannak horgász szakkörei. Beharangozza a szövetség gyermeknapi programját, és szóba kerülnek a nyári táborok is.

A szövetség részéről nagyon fontos az ifjúságnevelés, hiszen a gyermekek adják az utánpótlást. Ráadásul ma, a digitális világban fontos feladata van a szövetségnek abban, hogy a természetbe „vigye” a gyermekeket.

Szépen alakulnak számok, mára 4500 gyermekhorgász van megyénkben. Az ifjúsági horgászok száma nehezen becsülhető, hiszen a horgászvizsga letétele után, amit 14 évesen kell letenni, sokan döntenek úgy, hogy felnőttjegyet váltanak, hiszen akkor két bottal horgászhatnak. Az elmúlt öt évben mintegy harminc százalékkal emelkedett a gyermek horgászok létszáma

–mondta el Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa ügyvezető.

A szövetség rengeteg programot szervez számunkra, egész kicsi kortól. Három iskolában is tartanak szakköröket, vagy segítenek szakkört szervezni a pecázni szerető, lelkes fiataloknak. Vannak gyermektáboraik, versenyeik, élménydús programjaik.

Szerveznek négy tusa versenyeket is, ahol a gyermekek négy számban küzdhetnek meg egymással. Vannak elméleti tesztek, ügyességi célba dobás (az etetőanyag pontos vízbe juttatása végett), gyakorlati horgászat, és bizonyos kötéseket is meg kell tanulniuk a fiataloknak.

Horgászok versenyben

- A versenyszférában bizony már egész kicsi gyermekek is részt vesznek. Mi felkaroljuk és felkészítjük őket a nagy megmérettetésekre. Van horgász akadémiánk, ahol kimondottan a versenyhorgászatot tanítjuk meg számukra. Széles a paletta, szintem inden korú gyermeknek tudunk mit ajánlani –fogalmazott.

A szakkörök részben egyesületi szakkörök, részben olyan alkalmak, amelyet a szövetség az általános iskolákkal tart fenn. Itt elméleti és gyakorlati feladatokat oldhatnak meg a gyermekek. Fel kell ismerniük a halfajokat, a mérethatárokat, a vizet, a természetet, a szaporodást, a halak táplálkozását stb. A gyakorlatban pedig leginkább kötéseket tanulhatnak, a megfelelő horgász felszerelés végett.

Verseny Nádorvárosban

A szövetség évek óta szervez gyermek napi horgászversenyt. Idén is lesz, klasszikus vízre, Nádorvárosba viszi a versenyt a szövetség, amelyen amatőrök is részt vehetnek.

– A három órás verseny mellett folyamatos meglepetéseket kapnak. Lesz fagylalt, hot dog, éremmel mehet haza mindenki, és természetesen ajándékokat is kapnak. Nyári táborok is lesznek, amelyekre folyamatosan várjuk a fiatalokat. A Mosoni Duna holtág partján vannak ezek a táborok, egészen kis kortól. A gyermekek természetesen horgászni szeretnek a legjobban, de szerelékeket is állítanak majd össze. Emellett pedig rengeteget tanulnak. A környezetvédelemről, a tisztaságról, a természetről –tette hozzá az ügyvezető.