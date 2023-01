– Változott néhány szabály a megyénkre vonatkozó horgászrendben. Ezeket részben a Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron vármegyei Szövetsége, részben az országos szövetség hozta meg. Melyek ezek?

– A legjelentősebb változás az volt, hogy a bojlizást kizárólag C&R módszerként határoztuk meg, az az a bojlismódszerrel és a hozzátartozó jeggyel halat nem lehet elvinni. A bojlis módszer hatalmas lehetőség azoknak, akik becsülettel űzik, arra, hogy szép halakat fogjanak, akár tömegesen. Ez a módszer pedig azon alapszik, hogy egy nagyobb – többnyire speciális, az az fehérjében és egyéb tápláló anyagokban gazdag – csalival, azt nem a horgon felkínálva, nagyobb halakra horgásszunk. Tavaly a szövetségnél mindössze harminchatan váltottak behúzós jegyet. Ezzel szemben jóval többen használták ezt a módszert vizeinken. Ezt tapasztaltuk tavaly. Céljuk az volt, hogy minél több nagy testű halat fogjanak. Sokan, sajnos vissza is éltek ezzel a lehetőséggel.

– Ezért léptek életbe az új szabályok? Az országos horgászrendben milyen változások születtek?

– Igen. Meg kellett határoznunk, hogy mit tekintünk bojlizásnak a vizeinken. Ezt a csalimérettel és a felkínálás módjával tettük meg. Sokan azt terjesztették, hogy megbüntetjük azt, aki sajttal márnázik, vagy három kukoricát fűz fel a horogra. Nem. Erről szó sincs, lehet fűzött kukoricával, sajttal horgászni. A most kiállított jegy úgy működik, mint egy sportjegy, csak szélesebb a felhasználási lehetőség, mivel minden komolyabb vizünkre érvényes a Marcal kivételével; nem kell hozzá csónakos kiegészítő jegy, behúzhat, behordhat vele a horgász és ha más módszerrel szeretne horgászni, azt is megteheti. Egy dolgot nem tehet, halat nem vihet el vele, arra hagyományos folyóvízi jegyünk van. Az országos horgászrendben is változott pár dolog, például bekerült a kilogrammban megadott halelviteli kvóta. Ez összesen egy évben 150 kilogramm elvihető darabkorlátozással védett halat jelent és száz kilogramm egyéb halat. Új kíméleti területet nem határoztunk meg a Marcal ívóhely kivételével, de azt pont azért fejlesztettük, hogy ívóhely legyen, viszont, mivel több félreértés is volt, a hallépcsőket GPS koordinátákkal is feltüntettük a horgászrendünkben. A hallépcső a hal vándorlását segíti. Ezek alatt és felett 50-50 méteren belül tilos a horgászat.

– Többen támadták a szövetséget a területi jegyárak végett is január elején.

Valóban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy jelen helyzetben, mikor a hal ára 70-80 százalékkal nőtt és ez csak egy a költségek közül, akkor elkerülhetetlen volt az emelés. A jegyárak emelése átlagosan 30 százalékos volt. Máshol egy összevont, halelvitelre feljogosító jegy 50-60 ezer forint, nálunk az emeléssel is csak 33 ezer.

– Több helyen is azt nyilatkozta: az új horgászrendi változások célja, a halállomány védelme. Miért?

– Tavaly kiderült, hogy sokan nem éltek, hanem visszaéltek a bojlis lehetőségekkel. Sok olyan hatósági vizsgálatról van tudomásunk, ahol illegálisan létrehozott, vagy nem engedélyeztetett tavakat, a mi vizeinkből, a mi halainkkal töltöttek meg horgászok. Nyilván felmerülhet a kérdés, miért nem fogták meg őket a halőreink. Óriási területen dolgozunk, 4300 hektáron, sok esetet lefülelnek a halőrök, de mindenhol nem lehetnek ott. Ez országosan probléma, túl nagy értéke van ezeknek a halaknak. Az új horgászrendi változás kereteket ad a bojlis módszernek.

– Volt szó a halállomány védelméről, de mi a helyzet a halállománnyal?

– Az idén rekord mennyiségű halat telepítettünk. A horgászjegyek árából befolyt összeg több mint felét, – ami már több mint 140 millió forint – fordítottunk haltelepítésre tavaly. Kilóban is tudtuk növelni a mennyiséget, szerencsések voltunk, mert nagyon jó szerződéseket kötöttünk a haltermelőkkel még a halár drasztikus emelkedése előtt. A telepített hal összetételének nem kedvez az aszályos idő. Nehéz megtermelni a ragadozó halat és így nehéz hozzájutni is a piacon. Ráadásul, ami van, az is nagyon drága.

– Milyen pontok következhetnek a jövőbeni célok eléréséhez: a horgászturizmus fellendítéséhez?

– Elsősorban a Szigetközi-ágrendszer az érintett a horgászturizmus kapcsán. Nem egyszerű a helyzet, mert természetvédelmi területen kell gazdálkodnunk, egy dzsungelben kell helytállnunk, nem egy rendezett, végig stégezett, parkolókkal, játszóterekkel ellátott helyen. Figyelnünk kell a fenntarthatóságra, a természet megóvására. Minden megyének megvan a maga sajátos varázsa, nekünk ez pont a természetesség. Keressük az olyan helyeket, ahol horgásztúrákat tudunk szervezni. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot akár külföldi egyesületekkel is. Hivatalos idegen nyelvű horgászrendjeink lesznek, angol, német, és szlovák nyelven is, eddig csak angol volt. Ez az a cél, ami a jövőben elsődleges lesz a Szövetség számára. Ausztriában más típusú vizek vannak, és kevesebb is a horgászati lehetőség, ezért szívesen jönnek át hozzánk, de sok horgász érkezik Szlovákiából is.