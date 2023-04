A kisalfold.hu podcastadásának vendége volt Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének ügyvezetője, aki elmondta: a pecázás népszerűsége töretlen.

Hallgassa meg!

A szervezet tavaly rekordmennyiségű halat telepített Győr-Moson-Sopron vizeibe, a horgászjegyek árából befolyt összeg több mint felét – ami már több mint 140 millió forint – fordították haltelepítésre. Az ügyvezető kiemelte: azért tudták növelni a mennyiséget, mert nagyon jó szerződéseket kötöttek a haltermelőkkel még a halárak drasztikus emelkedése előtt. Azt azonban hozzátette: egy sikeres ívás felér tíz telepítéssel, ezért kiemelten fontos a jövőben az ívóterületek megőrzése és állapotuk javítása.

Az ügyvezető kérdésünkre elmondta: Győr-Moson-Sopron tavaly is a legolcsóbb horgászparadicsom volt, és ez 2023-ban is így marad. Érvelésében kifejtette: aki összevont jeggyel horgászik legalább két különböző vízterületen, hatvan darab nemes halat vihet haza. Az ügyvezető adásunkban beszélt továbbá a halállomány védelméről, a halőri munkáról és a szervezet terveiről, céljairól is.