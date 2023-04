Egymás után második éve segíthették április hónapban az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont vásárlói az UNICEF nemzetközi segélyszervezet munkáját. Ezúttal a Szíriában és Törökországban pusztított földrengés területén élő gyerekek ellátásához járul hozzá a bevásárlóközpont: a vásárlók a vásárlásaik után kapott blokk kódját feltölthették egy honlapra, az ÁRKÁD Győr pedig minden feltöltés után 500 forintot adományozott az UNICEF számára.

„Idén is szerettünk volna valami igazán fontos ügy mellé állni, sajnos aktualitás ezúttal is adódott. Tavaly az orosz-ukrán háborúban érintett családokat támogattuk az UNICEF kollégáin keresztül, idén pedig nem volt kérdés számunkra, hogy a Szíriában és Törökországban pusztított földrengés áldozatai mellé kell állnunk. Furcsa kettősség ez ilyenkor mindig, egyrészt szívmelengető, hogy segíthetünk, másrészt viszont szívszaggató, hogy egymás után két évben is ilyen szomorú aktualitása adódott a támogatásnak. Az azonban most is nagy örömöt okozott, hogy vásáróink újra rendkívül aktívak voltak, így a lehető legjobb célra fordíthatjuk ezt az 500 ezer forintos adományt” – mondta el Róna Bálint, az ÁRKÁD Győr Centermenedzsere.

„Az UNICEF munkatársaival folyamatosan helyszíni és távoli segítséggel is támogatjuk a szíriai és török földrengés területén élőket. Törökországban közel 1000 gyermek maradt otthon nélkül és került kórházba a földrengést követően, őket szociális munkásaink látják el. A menedékhelyként szolgáló 107 kollégiumba és ifjúsági központba 5000 csecsemőápolási csomagot, 9700 családi higiéniai felszerelést és 11 ezer szett gyerekruhát, valamint 5000 takarót is kiszállítottunk amellett, hogy 60 mobilkonyhát is létesítettünk. Szíriában a megrongálódott iskolák felújítását készítettük elő, de természetesen menedéket és készpénzsegélyt is biztosítunk a bajba került családok számára. Jól látható tehát, hogy minden egyes adományra égető szükségünk van, ezért nagyon hálásak vagyunk az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpontnak, hogy újra a támogatóink között tudhatjuk őket”- mondta el Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

A 2023. február 6-án Szíriában és Törökországban pusztító földrengés és az azt követő több mint 1.600 utórengés emberek millióinak életét forgatta fel egyik pillanatról a másikra. Az áldozatok száma már az 50 ezret is meghaladta. A természeti csapás által sújtott régióban 7,1 millió gyermek él, akiknek egyre nagyobb szükségük van a humanitárius segítségnyújtásra. Az UNICEF az első pillanattól kezdve a helyszínen van, és fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy biztosítani tudja a tiszta ivóvizet, az élelmezést és a meleg ruházatot az evakuált gyermekek számára. Dolgoznak emellett az oktatási és egészségügyi infrastruktúra helyreállításán is, hogy minél hamarabb visszakaphassák az emberek a megszokott életüket.