Nincs könnyű helyzetben a helyi önkormányzat az idei költségvetés miatt – osztotta meg véleményét Kiss Vince rajkai polgármester, és meg is magyarázta, miért.

A településnek nem túl nagy az adóbevétele, és csak az energiaárak növekedése 70–80 millió forintos többletkiadást jelent.

– A Magyar Falu Programban még tavalyelőtt tudtunk pályázni, de 2022-ben már nem. Az energiaárak robbanásával szűkültek az önerős fejlesztési lehetőségeink is – panaszolta a faluvezető. Pedig tervük lenne...

A rendőrség egykori épületét lebontanák, és oda képzelték el az új óvodát. Ehhez a tervek elkészültek. A jelenlegi kisdedóvó négycsoportos, azt a polgármester szerint már nem lehet bővíteni a mai kor követelményeinek megfelelően.

– Jelenleg száz kisgyermeket fogadunk a négycsoportos óvodában. Most fele-fele a magyarok és a szlovákok aránya, úgyhogy sok család kiviszi szlovák intézményekbe a gyermekeket. Az új épületben négy csoport kapna helyet – húzta alá Kiss Vince. Hasonló a helyzet a bölcsőde esetében is. A megyében az elsők között létesült 1957-ben Rajkán a legkisebbeket fogadó intézmény, mely szintén nem felel meg a huszonegyedik századi elvárásoknak, hátránya például, hogy emeletes.

A régi népfőiskola helyére egy korszerű bölcsődét álmodtak, ehhez pályázati forrást remélnek.

– A régi népfőiskola épülete, ahol sokáig a vámosok szolgálati lakásai voltak, állami tulajdonból az önkormányzatunkhoz került öt év szervezés után. A bölcsődét megterveztettük, várjuk a pályázati kiírást – tette hozzá a polgármester. Kiss Vince arról is beszélt, hogy folyamatban van a rendezési tervük módosítása is. 14 telek kialakítását tervezik, melyeket helyi születésűeknek értékesítenének. A TOP-pályázat keretében belterületi útfejlesztés is lesz, ha sikeresnek ítélik pályázatukat.

A településen nagy felháborodást keltett a takarékszövetkezeti fiók év eleji bezárása. Az önkormányzat megvásárolná az ingatlant a Takarékbanktól, aminek hasznosítására több lehetőséget látnak. A vásárlásához szükséges forrás előteremtése szintén feladatot ad a képviselőknek.