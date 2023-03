A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség együttműködési szerződést írt alá, így ennek nyomán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ alirodája megnyílt a szövetség Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti irodájában.

– A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017 óta működteti a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Központot, és idén újabb három évre elnyertük e címet. Eddig is együttműködtünk a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel, és ezt az együttműködést most szorosabbá tesszük – emelte ki a szerződés aláírásakor dr. Iváncsics János, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta: céljuk, hogy a megyében közelebb vigyék a szolgáltatásokat a civil szervezetek számára, ezért is nyílik anyagi támogatásukkal aliroda Mosonmagyaróváron.

– A 2005-ben alapított Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek 35 rendes és 5 pártoló tagja van. Egyébként Mosonmagyaróváron 220 civil szervezet működik és mintegy 200 a járásban. A legfontosabb változás, hogy mostantól már nemcsak a helyi, hanem a környékbeli szervezetek számára is elérhetőek a szolgáltatásaink – vette át a szót Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke.

A Pacsirta utcában 2012 óta fogadják a mosonmagyaróvári ügyfeleket különféle szolgáltatásokkal, a könyveléstől a jogi ügyeken keresztül a pályázat- figyelésig és -írásig. Nagy Sándor elnök három munkatársával most már a kistérség civil szervezeteinek is tud szakmai segítséget nyújtani, így az információkért nem kell Győrbe utazni, azok a mosonmagyaróvári alirodában is elérhetőek hétköznapokon 9–14 óra között.

Dr. Iváncsics János hozzátette: a megyei civil napot október 7-én, Mosonmagyaróváron szervezik. Az ügyvezető igazgató még megjegyezte: a megye civil szervezetei szépen szerepeltek a NEA-pályázaton, és ösztönözni szeretnének minél többeket, hogy induljanak ezen forrásokért.