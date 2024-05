A jubileum alkalmából családi napra várták munkavállalóikat, de úgy tudom ezt minden évben megrendezik. Miért tartják fontosnak ezeket a rendezvényeket?

Évente kétszer tartunk összejövetelt munkavállalóinknak. Az egyik a karácsonyi vacsora, a másik pedig a családi nap. Nagyon szeretnénk munkavállalóinknak élményt is biztosítani. Nem csak egy gyár vagyunk, ahol dolgozóink eltöltik a nyolc órát, hanem próbáljuk munkatársainkat is bevonni, próbáljuk őket megismertetni egymással, hogy egy kicsit más környezetben is találkozhassanak. Fontos, hogy olyan programokat biztosítsunk, ahol a családjukkal együtt vehetnek részt. Nagyon sok gyermek kíváncsi arra, hol dolgoznak szüleik, kíváncsiak a gyárra. Ezzel az egy nappal pedig szeretnénk kicsit kizökkenteni dolgozóinkat a munka világából. Társasjátékokat, ügyességi feladatokat szerveztünk, de a szórakozás mellett a társadalmi szerepvállalásra is hangsúlyt fektettünk. A Soproni Véradó állomás közreműködésével véradást szerveztünk, amelyen dolgozóink szép számmal képviseltették magukat, hiszen ez a fajta segítségnyújtás is rendkívül fontos mindannyiunknak. Ezen túl egészségügyi szűréseket is szerveztünk, amely szintén népszerű volt munkavállalóink körében.

IKEA Industry Magyarország Kft.

Sopron Ipar krt. 19. Magyarország

www.industry.ikea.hu