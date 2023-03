A nemzetközi eseményt minden évben március utolsó szombatján tartják, melyben arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére.

Idén március 25-én 20.30 és 21.30 között a már megszokott módon lekapcsolták a közvilágítást az emblematikus épületeknél és műemlékeknél a világ minden szegletében. Észak-Komárom is bekapcsolódott a kezdeményezésbe, egy órára lekapcsolva a világítást a Klapka téren és a sétálóutcában. Emellett idén két általános iskola is bekapcsolódott a programba. A Határőr utcai és az Eötvös utcai alapiskola diákjai a tanáraikkal és szüleikkel az iskolájuktól sétáltak be a lámpaoltásra a Klapka térre. A közvilágítás lekapcsolását követően a gyerekek lámpásai- nak fénye díszítette a főteret. Az érkezőket a város polgármestere, Keszegh Béla fogadta.

Az idei kezdeményezésbe több mint 200 ország számos települése kapcsolódott be, a világ leghíresebb épületei is sötétbe borultak 60 percre.