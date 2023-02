– Egy régen, négy évtizeden keresztül a faluban dolgozó tanító, Buti Sándor munkájának állítottak emléket volt tanítványai. Az ötletgazda Lukácsy Jenő, Amerikába elszármazott volt diák volt. Ihász Beatrix lelkész-esperes az istentiszteleten imába foglalta a volt pedagógusok tevékenységét és Isten áldását kérte valamennyi jelenleg is dolgozó tanítóra, tanárra. Majd az emléktábla készíttetője, Lukácsy Jenő emlékezett vissza Buti Sándor tanítóra. Méltatta munkásságát, kiemelte, hogy az összevont 1–4. osztályban is milyen eredményes munkát végzett, és a tanulmányi versenyekről is szép eredményekkel tértek haza tanítványai.

Molnár Sándor, Vásárosfalu polgármestere, akit szintén tanított, elmondta, hogy a tanítót abban az időben a gazdák fogadták meg. Ők fizették a bérét és látták el élelmiszerrel. Sok kiemelkedő teljesítményt elért diák került ki a kezei közül, orvosok, pedagógusok, mérnökök, sőt, még atomfizikus is – idézte fel a hallottakat Tompáné Balogh Mária közösségszervező.

A Kossuth-díjas tanító emlékére a templom bejárata mellett helyezték el az emléktáblát, amit megáldott a lelkész.

A Hustory által közzétett, a faluról szóló kiadványban szerepelnek Buti Sándor gondolatai.